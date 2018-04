Při tanci mě zachraňoval Avatar, řekla po StarDance Bára Poláková

Vizitka: Barbora Poláková se narodila 3. října 1983 v Kolíně. "Proslavila“ se letošním hitem Kráva a rolí Blonďatá bestie, v níž hrála Kristýnu Kočí. Hraje v divadle Na Vinohradech, v Rubínu, ABC, Rokoku, Viole a ve Švandově divadle. 23. listopadu se objeví v hudebně-divadelním Varieté ONI, projektu svého přítele Tomáše Měcháčka.

Ze soutěže přitom měla Bára Poláková docela strach. "Asi se budu fakt hrozně bát a srdce mi bude tlouct. Je to jiná situace, přímý přenos," líčí své úplně počáteční pocity v rozhovoru pro pondělní magazín Ona Dnes.

To je na jevišti de facto taky.

Ale ne pro milion a půl lidí. To je opravdu jiný pocit. Jiný stres a tlak.

Studio, v němž se tančí, zas tak velké není. A diváků není na místě víc než v nevelkém divadle.

Možná, ale až uslyším znělku a hlas Marka Ebena, dojde mi, kde jsem a proč. Toho se bojím asi nejvíc. Pak si to, doufám, užiju.

A stalo se pak to, co jste očekávala?

Když jsem tančila první tanec, hlavou mi proběhla myšlenka: "Bože, milion a půl lidí, to je hrůza" a hned pak přišla další: "Ne, neboj na Primě je Avatar." Tim jsem se uklidnila a pokračovala dál. Když jsme tančili napodruhe rumbu, na nic jsem nemyslela a užívala si tanec. A pak uz jsem se jen moc těšila na tango.

Pokud vím, řešila jste, zda na to, přijmout nabídku do StarDance, máte fyzicky i psychicky. Už to víte?

Měla jsem tenhle rok celkově hodně práce. A když přišlo StarDance, měla jsem nabídky na natáčení, plánovala jsem nahrávat další písničky, ale během dvou týdnů jsem se rozhodla, že do toho půjdu. Řekla jsem si, že mě to naopak psychicky a fyzicky posílí a obrní. Že to není jen pro mé svaly, ale že mě ty přímé přenosy a velké psychické vypětí zpevní i uvnitř. A každé takové obrnění je v mé profesi dobré. Vlastně i v životě je každé obrnění dobré.