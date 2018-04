Hubenější Basiková: Jsem malá a proto jsou kila navíc hned vidět

Zpěvačka zhubla i díky kúře Bailine (více o proceduře zde). Třikrát týdně na ní chodí do salonu krásy. Naposledy kúru absolvovala na jaře. „Ale k váhovým úbytkům už nedochází, tu mám stabilní, snažím se ji jen udržet. Tehdy, když jsem měla nadváhu, jsem to nechala hodně ulítnout. Nahoru to jde snadno, dolů je to horší,“ prohlásila.

„I když jsem občas chodila do posiloven a zkoušela kruhový tréning, tak tohle je mi přesto nejsympatičtější. Leží se u toho a odpočívá, přístroj funguje jakoby za vás. Elektrody, co do vás jdou, zaktivují svalovou hmotu a odbourávají tuk,“ vysvětluje Basiková.

Po patnácti návštěvách se prý tělo samo formuje. „Mě na tom hrozně baví, že je to takzvaně bez námahy. V posilovně člověk musí dřít. Ale já jsem nikdy neměla žádný závažný problém! Nikdy jsem neřešila nějakou velkou nadváhu, u mě to vždycky bylo jen pár kilo navíc. Jenomže tím, že jsem malá, mám 157 centimetrů, tak každé kilo je vidět,“ přiznala.

Kromě pravidelné docházky na kúry je podle zpěvačky třeba také kvalitní strava a pitný režim. „To jsem v posledních letech poznala, strava dělá sedmdesát procent úspěchu. Snažím se jíst několikrát denně po malých porcích. Začínala jsem opravdu jen se zeleninou a ovocem, maso já moc nemusím. K tomu luštěniny, kuskus. No a dneska už jím téměř všechno, ale zůstávají ty malé porce,“ dodala.

Zpěvačka do salonu krásy s sebou bere i dcery, obě totiž mají postavu po mamince. „Nesnáším cvičení, jsem líná. Kamarádky se mi vždycky smějou, když říkám, že jdu cvičit a tady pak ležím a čtu si. Myslím, že pro lidi, kteří pohyb nevyhledávají, je tohle ideální,“ nechala se slyšet dcera Basikové Anička, která si dodělala školu v Praze a nyní dálkově studuje vysokou školu v Hradci Králové. Bude z ní novinářka, prozradila, že už má za sebou stáž v módním časopisu.