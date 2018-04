Čtenářský recept: Banánové pokušení

Doba přípravy

15 min.

Množství

6 porcí

120 g másla

100 g medu

2 vejce

20 g nastrouhané hořké čokolády

50 g drcených ořechů

125 g hladké mouky

5 zralých banánů

150 g tmavého cukru

1 prášek do pečiva

1 vanilkový lusk

Utřeme máslo s cukrem a žloutky. Do hladkého krému vmícháme med, semínka z vanilkového lusku a rozmačkané banány. Banány by měly být velmi zralé, nejlepší jsou takové, které už nikdo nechce jíst pro jejich měkkost. Do směsi nastrouháme čokoládu a přidáme nasekané ořechy. Mouku smícháme s práškem do pečiva a postupně zapracujeme do těsta. Nakonec lehce vmícháme vyšlehaný sníh z bílků.

Vzniklé hladké těsto nalijeme do vymaštěné a vysypané formy a pečeme na 160 °C 1 hodinu.

Poznámka

Hotová buchta je velmi vláčná a kyprá. Nejlepší je s dobrou kávou a milými přáteli.