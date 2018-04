Bakterie jsou vůči antibiotikům stále odolnější

V představě mnoha pacientů figurují antibiotika jako všelék, který jim pomůže s léčbou neduhů od chřipky až po kašel. Lékaři se tak setkávají se stále více lidmi vyžadujícími předpis těchto medikamentů. Mnohdy jejich přáním podléhají, i když ví, že účinek léků bude nulový. "Pacienti s virovou infekcí, např. nachlazením, nepotřebují antibiotikum; a pokud ano, pak jen v tom případě, že se dodatečně rozvinula bakteriální infekce, jako třeba sinusitida (zánět čelních a vedlejších nosních dutin), při níž je antibiotická léčba nezbytná," říká M. E. Lange-Ernst v knize Antibiotika: omyly a pravda.

Hazard s antibiotiky

Kromě přímé konzumace antibiotik kvůli léčebným účelům hrozí nadužívání těchto medikamentů i zbytku populace. Vinno je přidávání těchto medikamentů do krmiv pro hospodářská zvířata. Účelem je předejít rozvoji infekcí a zajistit zvýšený růst dobytka či prasat, aby rychle dorostly do jateční váhy a chovatel tak mohl na jejich mase vydělat co nejdříve.

Tento rychlý výdělek má ale neblahé dopady pro spotřebitele. "Bakterie v tělech jatečných zvířat získávají multirezistenci (tj. současnou odolnost vůči mnoha antibiotikům). Taková mnohonásobná rezistence se může přenést na člověka, ať už přímým stykem se zvířaty, kontaminovanou potravou, nebo dokonce půdou (pokud se výkaly zvířat používají např. k hnojení)," upozorňuje doktor J. McKenna v knize Alternativy k antibiotikům.

Rezistence a alergie

Výsledkem nadužívání antibiotik je rezistence bakterií vůči těmto lékům. Lékaři jsou následně nuceni předepisovat pacientům nové typy medikamentů, které ještě neztratily účinnost. Vývoj bakterií ale mnohdy předčí výzkum farmaceutických společností. Pacient se tak v kritickém případě může dostat do fáze, kdy zkouší stále další a další medikamenty, ale žádné mu s jeho nemocí nepomohou.

Pacient se v kritickém případě může dostat do fáze, kdy zkouší stále další léky, ale žádné mu s jeho nemocí nepomohou.

Stále se zvyšující počet lidí trpících alergiemi je taktéž přičítán přílišnému užívání antibiotik. Tetracykliny a amoxyciliny navíc mohou narušit střevní mikroflóru. Pacienti se následně potýkají s nadměrnou plynatostí či průjmy. V mnoha případech dochází ve střevech i k přemnožení kvasinek a plísní. To vyúsťuje ve velice nepříjemné a dlouhodobé onemocnění kandidózou.

Jak se bránit

Klíčem k předcházení zdravotních obtíží vyvolaných nadužíváním antibiotik je prevence. Antibiotika sami po lékaři nevyžadujte. Pokud vám jsou nabídnuty, ptejte se na možné alternativy. V mnoha případech pomůže přírodní medikament. Například echinacea bývá doporučována jako ideální prostředek, který je účinný v boji proti virům, bakteriím i plísním.

I kdyby ale lékaři začali postupovat obezřetněji při předepisování antibiotik, stále zde bude alarmující přístup mnohých chovatelů užitkových zvířat. Z dlouhodobého hlediska se může na změně situace podílet každý spotřebitel. Řešením je dávání přednosti masu pocházejícímu z eko farem či od drobných hospodářů, u kterých nehrozí riziko, že by do krmiva přidávali nadměrné množství antibiotik kvůli rychlému výdělku. Čím nižší bude procento zvířat překrmovaných těmito medikamenty, tím lépe pro naše zdraví.