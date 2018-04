Zkuste bulharskou baklavu, ovocný rýžový salát nebo polévku z jahod

Jahodová polévka

specialita restaurace Epopey hotelu v Panské ulici v Praze

Potřebujeme:

0,5 kg čerstvých jahod

0,25 kg cukru

0,1 kg zakysaná smetana

1 citron

Postup:

1. Jahody smícháme s cukrem a citronem v hrnci přivedeme k varu.

2. Vše potom dokonale rozmixujeme a dáme vychladit.

3. Polévku nalijeme do talíře a navrch dáme nok zakysané smetany. Dozdobíme mátou.

Ovocný rýžový salát

specialita řecké kuchyně

Potřebujeme:

¼ ananasu

1 mango

1 mandarinka

1 pomeranč

1 kiwi

50 g hroznového vína

20 g rýže

20 g rucoly

20 g červených fazolí

10 g pistácií

5 cl olivového oleje extra virgin

sůl

Postup:

1. Vařené fazole a uvařenou rýži smícháme s natrhanou rucolou a spařenými pistáciemi a jemně osolíme.

2. Ovoce nakrájíme na různě velké kousky.

3. Vydlabeme čtvrtku ananasu a naplníme ji směsí ovoce, fazolí, rýže, rucoly a pistácií.

4. Vše navršíme a ozdobíme na kolečka pokrájeným kiwi a lístky rucoly.

Chřestovo-šunkový quiche

recept připravený v rámci projektu Matky a dcery

Potřebujete:

375 g listového těsta

100 g chřestu, nakrájeného na menší kousky

4 plátky parmské šunky

100 g Lučiny

3 vejce

45 ml mléka

čerstvý pepř

Postup:

1. Připravíme si listové těsto, které rovnoměrně rozprostřeme do koláčové formy o velikosti 20 cm.

2. Do hrnce dáme vodu a ohřejeme. Do vařící vody vložíme chřest a vaříme asi minutu. Chřest opatrně vyndáme z hrnce a důkladně osušíme.

3. Parmskou šunku nakrájíme na menší plátky a společně s chřestem dáme do formy.

4. Lučinu, vejce a mléko řádně promícháme, opepříme a nalijeme do formy na pokladený chřest a šunku.

5. Troubu předehřejeme na 200 °C a pečeme asi 25 minut.

6. Podávejte se zeleninovým salátem dle vlastní inspirace.

Baklava

specialita bulharské kuchyně, sladkost typická pro Balkánský poloostrov i Arábii

Potřebujeme:

800 g hladké mouky

8 vajec

100 g mletých vlašských ořechů

100 g mletých mandlí

250 g másla

půl čajové lžičky soli

Na sirup:

800 g cukru

1 citron

Postup:

1. Z 800 g hladké mouky, 8 vajec, soli a vlažné vody důkladně vypracujeme tuhé těsto.

2. Utvoříme z něj bochánky, které rozválíme na papírově tenké placky velikosti pekáče.

3. Placky postupně vrstvíme do pekáče, každou potřeme rozehřátým máslem a každou druhou posypeme rozemletými ořechy a mandlemi. V této fázi se nesladí.

4. Zakryjeme poslední plackou, rozkrájíme na čtverce a všechno zalijeme máslem.

5. V předehřáté troubě upečeme dozlatova.

6. Vychladlou baklavu zalijeme horkým sirupem připraveným z cukru a šťávy z celého citronu.

7. Necháme odležet v pokojové teplotě 48 hodin.