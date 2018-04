Bageta může být při hubnutí horší než hamburger

Například bageta Waldorf má přes 2 700 kilojoulů. A to přesto, že se pyšní nápisem Užijte si dietu/Enjoy your diet. Párek v rohlíku má zhruba 990 kilojoulů.

INFOGRAFIKA: KOLIK JOULŮ MÁ RYCHLÉ OBČERSTVENÍ

Pravda, bageta má vhodnější složení, takže kdybyste si jí dali jednu třetinu, byla by určitě lepší volbou než rohlíková klasika – hlad by zahnala lépe a také je zdravější. Problém baget však většinou tkví, kromě složení některých z nich, v jejich velikosti.

Vyhýbejte se celým menu

Obávaný hamburger Big Mac má zhruba 2 000 kilojoulů, ostatní výrobky z řetězců mnohdy i méně. Proti nim mluví zase spíše jejich složení. Ale pozor, neměli byste jich kombinovat několik – stačí se podívat na vydatnost dětského menu, zvláště to od McDonald’s je příliš kalorické i pro dospělého, natož pro dítě.

Samostatnou kategorií jsou saláty – zelenina je samozřejmě v pořádku, smažené maso v nich je slabší a dresink si raději rovnou odpusťte. Ještě vydatnější než potraviny z řetězců fast foodů jsou některá jídla nově vzniklých občerstvení, která nabízejí asijská či arabská jídla. To, co z nich dělá energetickou bombu, bývá často smažení, tučné maso či majolky a dresinky dodávané jako standardní součást, v případě čínských bister ještě obrovské množství tuku.

Pokud snad máte chuť na smažené nudle, vzpomeňte si, že jedna lžíce oleje má 300 kilojoulů a že v takovém jídle jich bude hned několik. V kombinaci s nudlemi z bílé mouky jde o volbu horší než hamburger – nejen co do energie, ale i pokud jde o schopnost zahnat hlad.

Když už vás zaskočí hlad ve městě, snažte se dát si jídlo, které při hubnutí tolik nevadí – bývá v něm tmavé, spíše menší pečivo, libové maso nebo šunka, minimum nebo vůbec žádný dresink a porce je celkově spíše menší. Netučný sýr nebo maso jsou důležité kvůli zahnání hladu.

Na druhou stranu, když si dáte něco, o čem i tušíte, že to není nic doporučeníhodného, nevyčítejte si to další dva dny. Když se zase vzápětí vrátíte ke svému redukčnímu jídelníčku, nic nepřiberete.

Pozor na zaokrouhlování

Při nákupu baget jsme také zjistili, že prodejci do nich většinou dávají o něco méně náplně, než slibují třeba reklamní fotografie. Bohužel se to týká třeba kvalitních uzenin nebo masa. nikoli majolky či dresinků. Prvního by mělo být více a naopak.



Některé výrobky, většinou právě bagety, na sobě mají uvedenou energetickou hodnotu, avšak v přepočtu na 100 gramů. Pak údaj blížící se 1 200 nevypadá hrozivě, ani když víte, že celé balení má 150 gramů. Jenže ve skutečnosti už bageta má přibližně 1 800 kilojoulů, a to je při hubnutí moc i na oběd.