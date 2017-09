V devadesáti vládne Instagramu. Necítím se stará, říká Baddie Winkle

Nebyla to vždycky „Baddie“. Helen Ruth Van Winkle byla ještě před třemi lety docela obyčejná starší paní z Kentucky. Narodila se ve městě Hazard v době Velké hospodářské krize, v roce 1928. Jako „holka z Jihu,“ jak o sobě sama mluví, měla tradiční křesťanskou výchovu, ve dvaceti letech si našla manžela.



Byla to prý láska, bohužel vydržela jen pětatřicet let; v roce 1983 podlehl Earl Van Winkle následkům autonehody. Manžela prý Helen roky oplakávala – a o šestnáct let později přišla druhá rána, když po krátkém boji s rakovinou zemřel jejich syn David.

„Trvalo mi spoustu let, než jsem se se smrtí syna i manžela smířila,“ řekla deníku The Telegraph. „Můj život byl tehdy dost smutný, ale zůstala mi dcera, pět vnoučat a tři pravnoučata. Už kvůli nim jsem musela být silná.“ Aby přišla na jiné myšlenky, pořídila si malou farmu, o kterou se dodnes sama stará. Hodně času trávila s částí rodiny, která se přestěhovala do Tennessee.

Právě tam nastal zlom, jaký každá osmdesátnice nezažije. Mohl za to náhodně vybraný outfit: Helen si na volný den oblékla barevné batikované tričko, od pravnučky Kennedy si půjčila ustřižené denimové šortky a ponožky s obrázky marihuanových listů od kultovní skejťácké značky HUF. „Kennedy přišla ze školy, viděla mě a hned řekla, že si mě musí vyfotit a dát do na internet,“ zavzpomínala později.

Babička, co krade chlapy

Z fotky, kterou sedmnáctiletá Kennedy publikovala na svém Twitteru, se přes noc stala virální senzace, kterou lajkovaly a sdílely tisíce lidí. Prababička a pravnučka daly hlavy dohromady a vytvořily Baddie Winkle – Helenino alter-ego, které má rebelské jméno, extravagantní vkus a instagramový účet s popiskem „kradu vám chlapy už od roku 1928“.

Baddie sleduje trendy a reaguje na ně, ale má svůj vlastní styl. Patří k němu zářivé barvy a psychedelické potisky, obří šperky a sluneční brýle, trička s vtipnými nápisy, huňaté kožichy, odvážné šaty i latexové overaly. Baddie není úplně typická babička: nebojí se ukázat kůži, zatančit si na techno nebo propagovat kouření trávy.

Během pár měsíců si získala sta tisíce followerů, dnes jich má přes tři miliony. Její originální vzhled ani charakter nezůstaly bez povšimnutí, módní babičku zvou na fashion weeky, filmové premiéry a předávání cen, jako jsou MTV Video Music Awards. Kamarádí se s Miley Cyrusovou i s Nicole Richie. Spolupracovala s módní značkou Missguided, vystoupila v reklamě na vodku Smirnoff a je jednou z tváří líčidel Urban Decay.

If only I could be Queen  @missguided Příspěvek sdílený badddiiie 曆⛈ (@baddiewinkle), Led 20, 2017 v 8:23 PST

Do kostela i do Hollywoodu

V červenci vydala knížku. Žádnou suchou autobiografii, „Baddiewinkle’s Guide to Life“ je spíš s nadhledem psaný návod, jak lépe žít a lépe se oblékat. Nejdůležitější módní rada? „Nemusíte zůstat u černé a šedé jen proto, že taková je teď ve světě nálada. Vezměte si na sebe něco zářivého a rozzáří vás to i zevnitř.“



Baddie se na výsluní dokázala udržet mnohem déle než spousta jejích mladších kolegyň z módního světa. Kariéru má rozjetou jako málokterá důchodkyně a jen díky Instagramu si vydělá na velmi pěkné živobytí. Téměř devadesátiletá influencerka ale tvrdí, že postava Baddie jí pomohla hlavně v osobním životě. Díky bláznivému, vždy optimistickému alter-egu se lépe vyrovnala se ztrátami, které zažila, a navíc se prý cítí plná života. I když jí ten každodenní ztěžuje artritida.

Jako Helen chodí každou neděli do kostela – pokaždé prý v jiném modelu – a jako Baddie se objevuje na červeném koberci, ve virálních kampaních i v médiích. „Vždycky jsem byla rebelka. Celý život. Když mi někdo řekl, že něco nemůžu dělat, zrovna jsem to udělala, abych jim ukázala,“ svěřila se magazínu Refinery29.

Stará si prý nepřipadá. „Znám hodně lidí v mém věku, kteří jsou velmi smutní a úzkostliví. Ale já nejsem stará, nikdy jsem nebyla,“ zdůrazňuje. Je vzorem pro teenagery a mileniály po celém světě, ale v první řadě by prý chtěla inspirovat svoje vrstevníky. Pro všechny prababičky a pradědečky světa má vzkaz: „Život máte jen jeden, tak si ho pořádně užívejte.“

I takhle vypadá život devadesátileté módní ikony: