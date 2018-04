Baculky jdou do módy. Zapomene svět na vychrtlé modelky?

V posledních pár letech se objevily první vlaštovky, ať už to byla kampaň kosmetické značky Dove nebo XXL modelka Sophie Dahlová. I přesto jsou ženy s velikostí větší než XS či S v módním světě a showbusinessu akceptované spíše výjimečně.

Mezi modelkami je stále největší hvězdou Kate Moss se svou mantrou "Nic nechutná tak dobře, jako pocit hubenosti." Retušéři módní kampaně Ralpha Laurena dokonce loni modelku upravili tak, že nakonec měla hlavu širší než pas. Co víc, není to jediný "omyl", kterého se retušéři na modelkách dopustili.

Bude rok 2010 revoluční?

Tvůrci amerického časopis V Magazine si prý uvědomují, že současný kult štíhlých těl je závažným problémem. Věnovali proto celé číslo ženám, které mají velikost větší než 40. V módním editorialu tak můžeme vidět to, co by se na jiné fotografie jindy vůbec nedostalo - špíčky i špeky nebo záhyby kůže. Dívky na fotografiích odvážně pózují a ukazují plné boky, bříška a ňadra. Přesto, či spíš právě proto však modelky vypadají sexy.

Baculky oděné do miniaturního erotického prádla Agent Provocateur, Gucci či Dolce&Gabbana nafotil norský módní fotograf Solve Sundsbo. "Jsem nadšený, že jsem dostal možnost ukázat, jak moc mohou být ženy krásné a sexy i mimo ta úzká měřítka stanovená naší společností," říká fotograf.

"Skutečné" ženy sliboval také německý magazín Brigitte. V letošním lednovém čísle se neobjevila jediná modelka. Pod heslem "krása má mnoho tváří" redakce pro fotografie najala umělkyně, recepční, učitelky a restauratérky ve věku mezi dvaceti a pětačtyřiceti roky. Ty v časopise předvádějí i nejnovější módní kolekce.

"Ženy se změnily. Nechtějí už vidět zaměnitelné modelky bez tváře na stránkách časopisů. Chtějí vidět skutečné ženy. A my jsme na to chtěli reagovat a ukázat jim skutečné ženy, ženy, které mají normální povolání a které jsou připraveny stárnout," uvedla šéfredaktorka magazínu Brigitte Huberová.

Islandská umělkyně Didda Jonsdottirová v časopisu Brigitte

Módní kritik z Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung je však ke snaze časopisu skeptický a tvrdí, že vybrané ženy jsou vlastně modelkami, i když v modelingu nepracují: "Možná jsou z reálného světa, ale nejsou ošklivé a obézní. Některé z nich by mohly hned pracovat jako modelky, ale prostě si zvolily jiné zaměstnání." čtěte také Časopis slíbil obyčejné ženy, vyšly z nich opět modelky

"Myslím, že takové projekty by v ženských časopisech být měly. Navíc je velice pravděpodobné, že čtenářky budou bavit. Budeme o něčem podobném uvažovat," podotýká šéfredaktorka časopisu Marianne Klára Olexová.

Stop holčičkám, které jedí vatu

Podle módního návrháře Josefa Klíra je smutné, že v časopisech nevídáme reálné ženy a na modelkách se upravuje téměř vše. "To, co se objevuje v časopisech, je vlastně virtuální svět. Už i například dvanáctiletá děvčátka jedí vatu, aby nepřibrala a vypadala jako modelky z časopisů. Každopádně se přikláním k tomu, aby se na základě toho, co lidé vidí v časopisech, dostalo do povědomí více přirozenosti a méně počítačově upravované krásy," tvrdí návrhář, jehož korzetové modely naopak vyžadují tělo s křivkami.

Ředitelka modelingové agentury Milada Karasová souhlasí s tím, že zobrazování extrémní štíhlosti je přemrštěné. Jedním dechem však dodává: "Nemyslím si však, že by dvě čísla časopisu mohla na dlouhodobém trendu něco změnit, a už vůbec si nemyslím, že by módní tvůrci začali spolupracovat s ženami o velikosti XL a více."





Přes to všechno se však zdá, že u lidí se těší dámy nadměrných velikostí velké oblibě. Svá kila navíc hrdě nosí například zpěvačka americké skupiny Gossip Beth Ditto. Nejenže se v klipech nezdráhá nosit výstřední modýlky, ale s klidem zapózovala na titulní straně magazínu Love. Loni v červenci se její kolekce pro britský módní dům Evans okamžitě vyprodala.

V Čechách si zase ze svých kil nic nedělá Halina Pawlowská, Rola Brzobohatá, partnerka Jana Saudka Pavla Hodková nebo objev ze SuperStar Veronika Nováková. I když se nedostala do finále, má na internetu spoustu fanoušků. Pamatujete si? Na casting přišla celá v růžovém, přepečlivě nalíčená, blond vlasy natočené do kudrlinek... a svým smíchem dokázala odrovnat porotu na dvacet minut.

Svoje špeky vůbec neřeší, přestože má velkou nadváhu jen poslední čtyři roky. Do té doby sice nebyla tintítko, ale rozhodně netrpěla obezitou. Postihl ji však takzvaný nefrotický syndrom (onemocnění ledvin, pozn. red.), kvůli kterému jí natékaly nohy, obličej a dostavila se nadměrná únava. Po hormonální léčbě přibrala dvacet kilo.

"Občas mě přepadnou myšlenky, že chci zhubnout, ale do rána mě to přejde. Jediné, proč bych možná mohla chtít být hubenější, je to, že bych se mohla super oblékat. V mojí velikosti u nás moc velký výběr není," prozradila v rozhovoru pro časopis Instinkt.

Důležitá je rovnováha

Samozřejmě vás nenabádáme k tomu, abyste spokojeně kynuly a z nadváhy si nedělaly vůbec nic. Důležité je, abyste se samy cítily dobře. Pokud však máte velikost 34, a i přesto řešíte pomyslný špek, vězte, že zmiňované plnoštíhlé dámy jsou často mnohem šťastnější. Vědí totiž, že svět nestojí na tom, zda máte tu či onu velikost, špek na břiše či celulitidu (mimochodem, tu mají i modelky, ale v časopisech jim ji retušují).

Zmiňovaná dvě čísla časopisů Brigitte a V Magazine jsou nejspíš opravdu jen slabým záchvěvem, avšak mohou být inspirací a výzvou ostatním redakcím. A od nich je už jen krůček k tomu, aby přestaly po molech chodit dívky s nohama jako párátka, jež jsou vzorem pro mnohé z nás...