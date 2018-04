Příkrmy pod taktovkou dítěte: Ukliďte mixér a lžičku, nají se samo

Namísto mixování jídla na hladkou kaši můžete dítěti nabídnout vaše jídlo. Samozřejmě pouze pokud si vaříte zdravou stravu, pro dítě bude nesolená a bez pálivého a příliš výrazného koření. Prostě nakrájíte jídlo na kousky velikosti vašich prstů a dítěti dáte na talíř několik druhů, například mrkev, bramboru a kuře. To dokonce můžete nechat na velké kosti, bude se lépe držet. K tomu přidáte něco k pití. A to je vlastně všechno.

Baby-Led Weaning (BLW) Tuto metodu seznamování dítěte s jídlem vymyslela britská zdravotní sestra Gill Rapleyová, která vydala stejnojmennou knihu v devadesátých letech. V Británii ihned získala skupinu příznivců, která do dnešního dne roste. V současnosti najdete na trhu několik knih a DVD s BLW tematikou, včetně kuchařek.

Necháte své dítě, aby samo začalo objevovat, co je jídlo. Ideální je posadit se s rodinou ke stolu a nechat ho vás napodobovat. Můžete také dítěti jídlo nabídnout do ruky, autorka této metody Gill Rapleyová ale nedoporučuje je vkládat dítěti do pusy. To by mělo být projevem vůle dítěte a má tak udělat, jenom když je na to připraveno.



Neznamená to, že musíte zanevřít na jídla, jako jsou kaše nebo jogurt. Lžičku ale svěřte do ruky dítěti a pouze mu předveďte, jak se s ní zachází. Nejlépe to opět půjde nápodobou.



Všichni u jednoho stolu

Ale obrňte se trpělivostí – bude zpočátku jídlo hlavně plivat, patlat a házet. Podle zastánců teorie po této první fázi dítě začne jídlo i konzumovat, a to s velkou radostí. Výhodou je, že se začne seznamovat s barvami, texturami, vůněmi a chutěmi potravin. Bude to pro něj zajímavá cesta, která bude lemována velkým nepořádkem v jídelně.



Zkušení rodiče doporučují použít pod dětskou židli velkou omyvatelnou plastovou podložku. Pokud jídlo upadne na zem, budete ho z čisté podložky moct zvednout a vrátit na talíř. Je příjemnější uklízet nepořádek, nebo připravovat pro dítě zvláštní jídlo (nebo je kupovat)? Na to si asi každý rodič odpoví trochu jinak.

Už žádná sousta "za maminku"

Hlavní myšlenkou metody BLW je nenutit dítě do jídla. Stále ještě se používají věty typu "ještě jednu za maminku" (a pak následuje půlka příbuzenstva), zkoušíme děti oblbnout letadlem a mašinkou a někteří dokonce cpou dětem lžíci do pusy ve chvíli, kdy pootevřou pusu při hře. Tím si ale dítě vytváří špatné stravovací návyky nebo dokonce odpor k jídlu.

Tato metoda je vhodnější pro kojené děti, u kterých se většinou začíná s příkrmy až kolem šestého měsíce. Tou dobou již začíná projevovat zájem o talíře rodičů a zvědavě je pozoruje při jídle. Některé děti už jsou také schopné sedět a aspoň částečně držet záda. Jsou miminka, která se ani nerozpakují se přímo natáhnout po talíři s obědem, protože už zvládají úchop a strčení předmětu do pusy.

BLW není pro všechny

Pokud dítě standardně neprospívá a v rodině máte alergie na jídlo, pak byste se o využití BLW metody měla důkladně poradit s pediatrem. Běžně je totiž lékaři doporučováno dávat dítěti jen jednu novou potravinu s rozestupem tří dnů do další, kvůli alergické reakci, takže i tento aspekt by měli rodiče mít na mysli.

Naprosto zásadní je dítě nikdy nenechat s jídlem samotné. Musí být neustále pod dohledem, protože by mu mohl kousek zaskočit a mohlo by se dávit. Většinou dokážou děti ve vzpřímené pozici kus jídla vykašlat, ale v žádném případě na to nespoléhejte. Pokud se dítěti do několika vteřin nepodaří nadechnout se, pomozte mu.

Pokud vám ale tento přístup zkrátka připadá až moc radikální, volte zlatou střední cestu. Naplánujte jídla dítěte na stejný čas jako vaše a posaďte ho ke stolu. Bude se cítit zahrnuto do rodinné rutiny a to, že vás uvidí jíst, podpoří i jeho chuť k jídlu. Můžete třeba krmit klasicky lžičkou, ale nevnucujte mu sousta. Přidejte jeden nebo dva větší kousky, se kterými si dítě může dělat, co se mu zlíbí. Třeba vás překvapí.