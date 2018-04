Stařenka v šátku, nebo obarvená krasavice? Každá babička je dar

2:38 , aktualizováno 2:38

Bereme to mnohdy automaticky. Babička pohlídá, babička dovede do školky, babička uvaří. Jen běda, kdyby chtěla začít vychovávat. Vadí nám, že děti rozmazluje, uplácí sladkostmi, dovolí, co my nedovolíme, a nedovolí, co my dovolíme…