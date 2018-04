VIDEO: Vysmáté babičky poprvé v životě kouří trávu. Jak dopadnou?

Video bylo pořízeno v americkém státě Washington, kde je příležitostné užívání marihuany legální. Redaktoři serveru Cut.com nabídli třem starším ženám, jestli nechtějí vyzkoušet marihuanu poprvé před kamerami. Kromě trávy jim tým nachystal i občerstvení a stolní hry.

Podle svých slov si ženy dosud vystačily „na uvolněnou“ s občasným koktejlem a cigaretami, jak to bylo u žen v domácnosti na americkém předměstí běžné. V době nezákonnosti užívání marihuany by nad tím babičky zřejmě neuvažovaly, ale nyní se situace změnila, a ony se proto rozhodly vyzkoušet si na vlastní kůži to, o čem zatím slýchaly pouze z televize nebo od známých.

Mám pocit, že se usmívám

Po vysvětlení, jak se vlastně marihuana kouří s použitím speciální vodní dýmky a vaporizéru, se do toho nervózně pustí. Zanedlouho se dostaví první účinky a dámy se začnou pohihňávat a dostanou žízeň. Postupně jsou veselejší a uvolněnější, k tomu se přidá chuť na sušenky i brambůrky. Zvýšení apetitu je jedním z účinků marihuany, který oceňují třeba pacienti prodělávající chemoterapii a další nemocní trpící nechutenstvím.

„Mám pocit, že se usmívám,“ odtuší jedna z nich, zatímco se její koutky úst pomalu sunou výš a výš. Společnými záchvaty smíchu dámy oživují i partičku karet a dalších stolních her.

A při těch se začnou projevovat některé z negativních účinků drogy: problémy se soustředěním, zapomínání toho, co bylo před minutou, a zhoršení psychomotorické koordinace. Ale v bezpečném prostředí studia ženám v tomto stavu nehrozilo žádné fyzické nebezpečí, snad kromě pádu věže z dřevěných kostiček jenga.

Negativní vliv na paměť

I ze zdánlivě negativních účinků marihuany na lidský mozek by ovšem mohli někteří nemocní profitovat. Podle nedávné izraelské studie bylo zjištěno, že marihuana působí na tu část mozku, ve které jsou u nemocných posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) uloženy traumatické vzpomínky.

„Zjištění z naší studie naznačují, že po traumatu dojde ke změnám v mozku a jeho zpracování strachu, ale použití cannabinoidů může tyto změny zastavit,“ řekla deníku DailyMail doktorka Irit Akiravová, která výzkum prováděný na krysách vedla. Nyní musí vědci ověřit v dalších výzkumech, jestli mechanismus popsaný ve studii univerzity v Haifě platí i pro lidský mozek.

Uvolnění svalů

Marihuana je předepisována nemocným také na bolesti, což je další efekt, který na sobě jedna z žen v nevážném experimentu zpozoruje: „Uvolnily se mi ztuhlé krční svaly,“ pochvaluje si, než se s chutí vrhne na pytlík se smaženými brambůrky.

Marihuana je nevypočitatelná a nedá se dopředu odhadnout, jaký bude mít na člověka vliv. Toho si všímá blonďatá babička, která má dojem, že do sebe dostala více THC, než její společnice. „Já si nepřipadám tak zkouřená, jako vy dvě vypadáte,“ uzavírá marihuanový dýchánek během mohutných výbuchů smíchu.