Babičky došly, raději poslouchají druhou mízu

Když si muž najde kolem padesátky novou, mladou ženu, jedni ho odsoudí a jiní poplácají po ramenou. Když si podobná žena najde mladého muže, odsoudí ji skoro všichni. Co se však děje v její duši?

Kdyby spisovatelka Iva Hercíková letos předčasně nezemřela, možná by napsala ještě několik knih, v nichž by to vylíčila podobně dokonale jako třeba ve svém románu Klára, holub růžový. Hlavní hrdinka je prototyp ženy, které zdánlivě nic nechybí. Má krásný dům, krásné auto, krásné děti, krásného manžela. A nikoho, s kým by ráda trávila čas.

Manžel je milý, přívětivý, jen nedává najevo, jak moc stojí o její přítomnost.

Klára večer nahlédne do dětského pokoje. Všechno je v naprostém pořádku. Může se v ložnici natáhnout vedle toho muže, který si ji vzal za ženu. Který se o ni stará, který ji snad má svým způsobem rád. Ona ho má taky svým způsobem ráda. Ale kde je touha, velké city? Sní tu ještě někdo?

Klára si vzpomene na Nietzscheho: Toto – to že byl život? Nuže dobrá. Ještě jednou!

Babičky došly

Řeč není o ženách, které na seznamovacích portálech hledají dorostence na mimomanželský sex. Ani o bohatých manželkách vydržujících si milence, pro něž se vžil název "toy boy".

Druhá míza je náhlé vzplanutí po letech života, v němž prostě na první pohled, zdánlivě, nic nechybí.

Leckteré dnešní ženy po čtyřicítce či padesátce jsou úspěšné ve své kariéře – a taky jim to sluší. Chodí do zkrášlovacích salonů, místo staromódních halenek oblékají džíny a moří svá těla ve fitness.

Nejsou z nich babičky. Babičky totiž došly. "Jedna z mých klientek si nedávno postěžovala, že nemá s manželem kvůli malým dětem soukromí na sex," líčí pražský sexuolog Ondřej Trojan. "Nabídl jsem jí, ať dají děti občas k babičce. Ale ona zavrtěla hlavou: Babičky na hlídání nejsou. Naše matky žijí a jezdí po světě."

Jenže to neznamená, že je netrápí krize středního věku, ono poněkud prázdné období, pro něž je charakteristická věta "Mládí v p… a do důchodu daleko." Děti vyrostly, vztah s manželem je po dvaceti letech spíš kamarádstvím a spontánní vzplanutí vášně je v něm často potřeba nasimulovat. Chuť na sex přitom u žen nekončí, mnohdy naopak. "Když odpadne reprodukční povinnost, uvolní se a víc si sex užívají," tvrdí Trojan.

Do důchodu je sice opravdu daleko, ale zase ne natolik, aby si žena neřekla: Chci-li něco změnit, mám nejvyšší čas. A když s podnětem ke změně neuspěje u manžela, hledá venku.

Odborníci říkají takovým nevěrám "kompenzační". "Muži si novým vztahem kolem padesátky dodávají důležitost a výměnou manželek mění image," říká trochu drsně rodinný psycholog Petr Šmolka. "Pro ženu je etapa, kdy může přijít druhá míza, spíš řešením nakumulované dlouhodobé nespokojenosti. Ne, že by jí manžel ubližoval, on pouze NEPOSKYTUJE. Zájem, obdiv, sex. To, co jí dodává vědomí, že má pořád ještě ženské atributy."

Ne, vážně se to neděje jen v románech.



Muži, které ženy opouštějí MENTOŘI

Muži neimponující, malicherní mentoři, kteří jsou ale přesvědčeni, že mají patent na rozum JÁJÍNCI

Muži, kteří systematicky ignorují potřeby a očekávání své partnerky AGRESOŘI

Muži despotičtí, žárliví a agresivní, kteří neustále dokazují svou převahu BARBAŘI

Sexuální barbaři, loudilové a neobratní sexuální kutilové

Směs viny a radosti

Ivaně bylo téměř padesát let, když se na jedné pracovní akci spřátelila s Pavlem, mladším o patnáct let. To setkání bylo nečekané: Ivana byla šťastně vdaná a její manžel ji měl pořád rád. Snad jí chyběl jen takový ten věčný obdiv, který i ta nejvěrnější žena potřebuje. Pavlovu zájmu se bránila, ale časem podlehla. "Já vím, že jsem hrozná," obviňovala se a vzápětí omlouvala: "Ale najednou si mě někdo všímá. Někdo mě objímá a nosí mi kytky."

Její muž k ní měl vždycky tak trochu protektorský vztah, Pavel k ní naopak vzhlížel doslova s úctou. To bylo zřejmě rozhodující. Ivana konečně dohonila kamarádky, kterým dřív záviděla, že si tu a tam prožily nějaký flirt. Mísilo se v ní černé svědomí z toho, co dělá, spolu s radostí, s níž se za rozpačitého červenání ochotně svěřovala přítelkyním. O rozvodu však neuvažovala ani vteřinu. A když vztah časem zemřel na úbytě (Pavel se oženil se svou vrstevnicí), přijala to jako fakt, se kterým nic nenadělá. Vlastně se ani moc netrápila – románek splnil svůj účel a zvedl jí sebevědomí.

Druhý příběh má smutnější konec. Zuzana se zamilovala ve chvíli, kdy jí bylo pětačtyřicet a Romanovi o dvanáct méně. Měla vždycky zvláštní povahu: potřebovala pocit, že muže ovládá. Jenže když někoho zkrotila, přestal jí imponovat. Nikdy vlastně nebyla ani moc hezká, ale bylo v ní něco kočičího a přitažlivého. Uměla příst a stejně jako kočka byla neovládnutelná.

Vdávala se téměř ve třiceti a do manželství si už přivedla dceru. Výchova ji dost zaměstnala, a tak se na nějaký čas smířila s tím, že i svého muže si už ochočila. Když dcera odrostla, Zuzaně došlo: "Muž se proměnil v ňoumu a mně se zastesklo po staré hře." Takhle doslova to nazvala.

V tu chvíli jí cestu zkřížil o dvanáct let mladší kolega ze sousední kanceláře. Nebyla to ona, kdo si začal, ale on. Ač ženatý otec, pozval ji na kafe. Jenže tentokrát narazila kosa na kámen. Roman měl na rozdíl od stárnoucího Zuzanina muže mnoho sil a energie.

Zuzana ztratila hlavu a od svého muže odešla. S Romanem, který se rozvedl, pak žila sedm let. Avšak vzájemný boj o dominantní pozici ho časem otrávil natolik, že se vrátil ke své ženě.

Milenky. A co milenci?

"Příběhů nevěrných žen jsem postupně poznal celou řadu," píše anonymní autor internetových stránek Milenky, určených ženatým mužům. Téma z pohledu druhého pohlaví zařadil na stránky proto, že si to vyžádaly návštěvnice webu – chtěly, aby se muži dozvěděli, že stejně jako oni mohou mít milenky, i jejich ženy mohou mít milence.

"Ve všech případech ty ženy nebyly spokojené se svým oficiálním vztahem, ať už to byl manželský či nemanželský svazek. U většiny to byla především otázka citů – jejich partneři jim nevěnovali příliš pozornosti, žily v ubíjejícím stereotypu, a když se objevil někdo nový, od koho mohly po dlouhé době slyšet dávno zapomenutá krásná slova, připomenout si doby, kdy chodily s někým na rande, a cítily nepředstíraný zájem o to, co je trápí, z čeho mají radost, nebránily se tomu, aby začaly milenecký vztah. Daleko menší skupinou žen byly ty, kterým doma nechyběla ani tak něha či pozornost partnera, ale hledaly nějaké dobrodružství, více či méně se sexuálním podtextem. Třeba proto, že manžel doma nebyl schopný ničeho jiného než desetiminutového misionáře."

"U všech žen," pokračuje pisatel, "jejichž historii nevěry jsem měl možnost poznat, nechyběly ve vztahu k milenci city, které se nezřídka rozvinuly do silné lásky. Jsou případy, že žena začne mimomanželský vztah s úmyslem si na nějakou časově omezenou dobu užít a pak ten vztah ukončit. Jenže najednou zjistí, že toho dotyčného má ráda, a tak se z krátkodobého flirtu stane rázem něco jiného – dlouhodobý vztah plný lásky a také bolesti a výčitek."

Méně, ale radikálněji

O masovém jevu rozhodně nelze mluvit. I když, kdo ví?

"Pokud si chce žena najít milence, je těžké to registrovat. Nepůjde se nikam udat, aby se dostala do statistiky, nepřizná to v průzkumu, svěří se maximálně kamarádce. Dělá to mnohem šikovněji než muži," soudí Petr Šmolka.

Každopádně je výskyt druhé mízy u žen řidší než u mužů. Mnohem častěji startuje žena podle psycholožky Kateřiny Irmanovové svůj druhý život až ve chvíli, kdy sama zůstane opuštěná.

A i když s ním začne jako první žena, má ještě jednu brzdu: nový vztah obvykle nebere, na rozdíl od mnoha mužů, jen takzvaně na přilepšenou.

Muž nehledá změnu životního stylu, žena často ano. Konečně bude chodit tancovat a vůbec začne žít – a nikdo se jí nebude smát, že by se měla raději vrátit do hrobu. Ne každý muž však roli tohoto převozníka do "jiného světa" unese.

A také těch, které by chtěly od základu doopravdy změnit život, zas tak moc není. "Jen výjimečně žena kvůli podstatně mladšímu partnerovi opouští rodinu. Ale když už se rozhodne, chová se radikálněji než on," říká Šmolka.

To, že je nový partner často mladší, je svým způsobem logické. Ve stejné věkové kategorii jsou všichni muži obvykle zadaní – anebo prostě jen příliš připomínají toho, s kterým dosud žila.

Přitažlivá zralost

Ve vztahu zralejší ženy a mladého muže nemusí být nic patologického. Dnešní pětačtyřicítky a padesátnice umí svým vzhledem a energií úspěšně konkurovat mladým dívkám. Co však bude za dalších deset dvacet let?

Sama žena o tom moc nepřemýšlí – ani se zamilovaným mladým mužem většinou neplánuje budoucnost a bere vztah jako prostý fakt krásného okamžiku, na jehož dlouhé pokračování moc nespoléhá. Opustí ji?

"Pokud je vztah založený pouze na vzhledu, pak ano," předpovídá Ondřej Trojan. "Pokud na hodnotách, nemusí to tak být."

I starší žena může být pro muže fyzicky velmi přitažlivá (aniž by nutně potřebovala plastické operace) a navíc velmi inspirující v sexu. "Měl jsem několik krásných žen, ale často to byly špatné milenky," podotýká Trojan.

"Důležitá je kreativita, vyzrálost, chuť experimentovat – a to, že má žena trochu povolené břicho, vůbec nevadí."

"Muži nějaká ta povadlejší prsa opravdu neřeší tolik, jak si ženy myslí. Rádi se podívají na pěkné tělo na videokazetě, ale v běžném životě to nepotřebují," souhlasí psycholog Šmolka.

DISKUSE NA CHATU: Život se zajíčkem "Nic netrvá věčně. Na ,starém kole‘ se naučí nejlíp jezdit a pak dřív či později stejně uteče za mladší... V druhém případě, pokud je ta ,stařenka‘ bohatá, tak může být s ní i dlouho a bokem mít ještě jinou, mladou..."

Goldy "Je mi 40 let a mému partnerovi 30. Nemám ráda názory typu ,na starém kole... pokud je stařenka bohatá...‘ apod. Jsme spolu 10 let, pomáhal mi od začátku s výchovou mých dvou dětí z předešlého vztahu a mnohdy nám osud připravil perné chvilky. Mohl se na nás vykašlat, sbalit svých pět švestek a jít o dům dál. Ale naopak, náš vztah se upevnil. Chtěla jsem jen říci, že záleží na síle vztahu. Pokud není pevný, rozpadne se, ať je starší muž nebo žena."

Kaa "Neboj, ještě chvíli to bude dobrý, nejdýl to může vydržet i 15 let. Pak nastane pro tebe období přechodu a pro něho konečně období dospělosti. Našel si tě proto, že sám se v tom dospívání jaksi opozdil. No a na to u něho naváže po padesátce druhá míza. Máš se na co těšit."

Chardone "Měl jsem partnerku o pár let mladší... Pokud měla malé děti, malý plat, nebyla zajištěna, vše OK, žádná stížnost na sex, na chování... prostě idylka. Děti vyrostly, partnerka našla dobře placené místo, vztah přestával fungovat, ona má vše a již potřebuje jen volnost a užívání si s mladším, výkonným samcem... Ale pánové, pamatujte, že jednou jeden náš kolega řekl... staré baby ať dupe čert... Ještě že na světě jsou..."

Evža

Proboha, proč?

Muž je od přírody ješitný a tedy snadno zranitelný. Jeho reakce na partnerčinu nevěru jsou podstatně dramatičtější.

"Tu nevěru bych jí snad dokázal odpustit," popisuje Šmolka coby autor knihy "Muž a žena – návod na použití" jednu z typických reakcí.

"Nedala mi ale sebemenší šanci – skoro po deseti letech manželství. Nejdřív jsem zůstal jak opařený, pak jsem zkusil doslova vše možné i nemožné. Od proseb a pozorností přes nákladné dary (které stejně odmítala) až po hrozby a ultimáta. Přiznávám, že jsem ji jednou v afektu i uhodil. Nic nezabralo! Nechápu! Když zahne muž, zpravidla se snaží, aby ta jeho na nic nepřišla. Někdy se sice vloudí chybička, pak alespoň zatlouká a zatlouká. Umí žít i v jakési ilegální bigamii. Zamilovaná nevěrnice však pálí mosty, balí kufry a vláčí děti od otce. Řekne mi někdo, proboha, proč?"

"Muži tuto situaci skutečně hůř snášejí," potvrzuje Ondřej Trojan. "Měl jsem kolegu, který poté, co od něj žena odešla, spáchal sebevraždu." Výjimečná situace. Ale i tak platí, že muži, pro něž být podvedený a opuštěný představuje větší společenské stigma než pro ženy, hledají řešení především rychlá. A tedy zpravidla i destruktivní.

Nejúčinnějším lékem přitom bývá paradoxně čas.

Jistě, podváděné ženě terapeuti doporučují: zajděte ke kadeřnici, na kosmetiku a dál se starejte o bezporuchový chod domácnosti. Muže časem třeba jeho fascinace novým vztahem přejde.

Ale podváděný muž? Přeliv na zbytku vlasů či nové apartní slipy – to asi nebude podle Šmolky ono. Stejně jako muž mávající od žehlicího prkna manželce, která odchází na rande.

"Ne, na místě je zdvořilý odstup. Sem tam se stáhnout, sem tam nabídnout zajímavý program ve dvou, který by rozbil ten běžný stereotyp. A tiše doufat, že zapracuje faktor času," doporučuje Petr Šmolka. "A kdyby nechal ženu, ať si čtyři měsíce zkusí žít s milencem, a dal jí šanci se vrátit… Vím, že málokdo to unese kvůli tlaku okolí, ale u některých typů manželských nevěr je tohle téměř zázračný lék."

Má to možná jen jeden handicap, o němž mluví Ondřej Trojan: "Ženy jsou uvážlivější a rozhodují se déle, než opustí rodinu. Ale když už se rozhodnou, jdou a většinou se nevracejí."

Svět podle Hester

Ještě jednou Iva Hercíková, tentokrát její nejslavnější román Hester aneb o čem ženy sní. Příběh vzorné manželky a matky tří odrůstajících dětí, která náhle potká mladého muže Ricarda a spolu s ním i takový příval vášně, že to zcela změní její už zevšednělý život.

Ani pointa románu, který byl pro mnohé šokující svou erotickou otevřeností, rozhodně není všední: Hester si ponechá manžela i milence.

Kdybych byla odvážná, uvažuje Hester, odjela bych s milencem do Mexika a žili bychom v chatrči na pláži.

Kdybych nebyla konvenční, zpřetrhala bych pouta a žila pro lásku.

Kdybych byla poctivá, zvolila bych si povinnost a řád – vzorná matka, vzorná manželka, připravená obětovat vše své rodině.

Jenže Hester nakonec nezvolí žádnou z těchto krajností, nemá prý ráda gesta. Má hodně ráda své děti a svého muže. A má příliš ráda Ricarda, aby jim ho obětovala.

To, co teď čtete, není návod. Jen vysvětlení, o čem některé ženy sní.



Komu to vyšlo Vztah s mladším mužem nemusí být pokaždé pouze chvilková záležitost, ale i osudové partnerství, které dá životu konečně správný rozměr DEMI MOORE (44) A ASHTON KUTCHER (29)

Vztahu s o patnáct let mladším kolegou nikdo neprorokoval víc než pár měsíců. Ale na podzim oslaví dvouleté výročí svatby a vypadají stále šťastně. IVA HÜTTNEROVÁ (58) A PETR MÄNDL (52)

Kvůli lásce kdysi sebrala syna a opustila prvního manžela. Láska časem odešla, ale objevil se ON – sice mladší, ale klape jim to už přes 20 let. MADONNA (48) A GUY RICHIE (38)

Po bouřlivém milostném životě a nevydařeném manželství se Seanem Pennem zakotvila Madonna u mladšího Guye, se kterým si pořídila velkou rodinu. BÁRA BASIKOVÁ (44) A PETR POLÁK (32)

S o dvanáct let mladším hercem se zpěvačka Bára Basiková seznámila při práci. Je jí oporou při rozvodových peripetiích a podle přátel jí dodává energii.

Je podle vás hoden obdivu ten, kdo poslechne druhou mízu, anebo spíš ten, kdo zůstane s původním partnerem/partnerkou? - více