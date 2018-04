Babička měla rakovinu prsu a jater. Její partner ji urážel

První nádor byl u babičky objeven v 52 letech. Byla to první rána, která ovlivnila celý její následující život.

Babička se po smrti svého manžela před dvaceti lety znovu vdala. Můj "děda", kterému říkám strýc, ji poznal jako velmi krásnou dámu v letech, rozmazloval ji, kupoval dárky, kytice, chodila týdně ke kadeřníkovi, jednou za měsíc na gelové nehty. Udržoval si ji tak, aby ho mohla dobře reprezentovat na významných akcích jako doprovod uznávaného reportéra.

Poté, co lékaři babičce odebrali levé prso, začala být opravdu v depresích, napadaly ji myšlenky, že se svému muži přestane líbit. Plastická operace u ní nepřipadala v úvahu především ze zdravotních důvodů. Má například cukrovku. Vyřešily jsme to šikovnými podprsenkami, do kterých šla vložit vycpávka, nebylo tak na první pohled nic poznat, takže tuto nesnáz překonala dobře a s grácií.

Nádor i v druhém prsu

Po roce a půl lékaři objevili nádor i v druhém prsu. A babička přišla i o druhé ňadro. Byla z toho zhroucená, už na ní bylo opravdu vidět, že mezi ní a manželem panuje doma napětí. Babička se zcela uzavřela a nechtěla chodit nikam do společnosti. Spodní prádlo jí samozřejmě bylo všechno velké, tudíž si musela kupovat velikosti košíčku A. Ona, která byla pyšná na své vnady ve velikosti C, kdy všichni opěvovali její vzhled.

Všechen ten stres zanechá na člověku známky, tudíž i ona, které v šedesáti letech nikdo nehádal víc jak 50, po všech těchto zákrocích zestárla nejen vzhledově, ale i na duši. Nikdo nemůže vědět, jak se cítí člověk, který byl hýčkán pro svůj vzhled, žil určitou dobu pro to, aby toho druhého prezentoval a doprovázel po jeho boku.

S nemocí je spojeno i to, že člověk nevidí budoucnost růžově, už z něj není cítit ta pohoda a dobrý duch, kterým babička vždycky oplývala.

Další rakovina v játrech

Po několika letech i tyto dvě životní rány překonala a začala mít zase úsměv na tváři. Je to ale pár měsíců, co babičku zlomila další zdravotní komplikace. Nyní si nemoc vybrala játra. Velmi zhubla a její manžel na ni mířil poznámky typu: Ať se na sebe podívá, jak vypadá, je kost a kůže. Chápu, že už v tomto věku člověk nechce žít sám, ale takové poznámky by si chlap měl v případě žen, které onemocněly, odpustit, naopak jim pomáhat.

I já už ve svých osmnácti letech začala chodit na preventivní prohlídky prsou a v případě, že mě tato nemoc jednou dostihne, doufám, že můj manžel mi bude oporou. A vzpomenu si na babičku, jak to překonala a žila dál. Babičku chci pochválit, že se ze všech těchto nemocí nezhroutila, je tu s námi nadále a doufám, že co nejdéle také bude.