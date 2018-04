Čtenářský recept: Babiččin vánoční bramborový salátek

Doba přípravy: 60 minut

Množství: 5 porcí

1 kg brambor

kořenová zelenina - 4 mrkve, 1 celeru a 2 petržele

2 cibule

pažitka

1 balení sterilované kukuřice

1 balení sterilovaného hrášku

1 balení sterilované červené kapie

1 balení sterilované okurky

6 vajec

1 majonéza

1 bílý jogurt

1 lžíce plnotučné hořčice

ocet

cukr

sůl

pepř



1. Ve slané vodě si uvaříme brambory ve slupce. Necháme vychladit a oloupeme. Dále si uvaříme kořenovou zeleninu (mrkev, celer a petržel) do měkka. Nálev nevylévat, použíjeme.

2. Brambory a zeleninu nakrájíme na kostičky a dáme do misky. Oloupanou a na drobno nakrájenou cibuli povaříme v nálevu ze zeleniny, který dochutíme octem, cukrem a solí.

3. Nálev necháme vychladnout a přidáme do mísy se směsí. Dále přidáme hrášek, kukuřici, kapii a na drobno nakrájené okurky. Vše opepříme a přidáme na drobno nakrájené uvařené vejce a pažítku.

4. Nakonec promícháme společně s majonézou, bílým jogurtem a lžičkou plnotučné hořčice. Dochutíme soli, pepřem a důkladně promícháme. Bramborový salát necháme do druhého dne v chladnu odležet.