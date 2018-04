B. B.: Báječná Bábovka

Úspěch závisí z velké části na správné volbě formy - nejde přitom ani tak o design jako o materiál. Pro všechny typy trouby jsou nejlepší, ale zároveň nejdražší formy potažené silikonem. Dobré jsou i teflonové, vhodné pro elektrické trouby. Forma z ohnivzdorného skla hůř vodí teplo, zato lze pozorovat, jak celé pečení probíhá. Pokud máte doma po babičce formu měděnou nebo litinovou, nechte ji raději na ozdobu - první je totiž náročná na cídění, druhá vás zase unaví svou váhou a tím i složitou manipulací.

Tisíckrát jinak

Důležité je zvolit správné množství těsta v poměru k formě, neboť alespoň o třetinu nabude. Na velkou formu počítejte s půl kilogramem mouky. Nakrájíte z ní asi 16 plátků. Formu je nutné dobře vymazat tukem, abyste nevynechali žádné žebro. Necháte-li tuk trochu ztuhnout, lehce objevíte opomenutá místa. Pak už ji můžete vysypat hrubou moukou, strouhankou, kokosem, mletými oříšky nebo mandlemi. Těsto lijte do formy raději pomalu, víc ke kraji než doprostřed, rozinky nebo ořechy obalte nejdřív v mouce, aby nespadly na dno. U mramorové bábovky vmíchejte kakao vždy do menší části než je polovina, zato přidejte špetku kypřícího prášku. Lehce promíchejte vidličkou. Povrch bábovky ještě na závěr trochu pokapejte tukem nebo mlékem - to aby příliš nepopraskal. Pokud pak nejde forma vyklopit, překryjte dno utěrkou, kterou předtím namočíte ve studené vodě a dobře vyždímáte. Nejlepší je, když hotové dílo necháte vychladnout na drátěné podložce.

Péče o make up

Ještě horkou bábovku se sluší vydatně posypat přes sítko moučkovým cukrem smíchaným s vanilkovým nebo přelít čokoládovou polevou, tmavou či bílou. Ještě než uschne, můžete posypat drcenými oříšky nebo krokantem. Bábovku z třeného těsta lze dokonce obložit marcipánem. V tom případě ji ovšem nejprve musíte potřít zavařeninou, které slouží jako lepidlo, pak z koupené marcipánové hmoty uhnětete v poměru 3:2 s moučkovým cukrem hmotu a vyválíte asi půl centimetru tenký plát, který přiložíte na bábovku.

Původní prabábovka bývala z kynutého těsta, až později se zrodila populárnější piškotová. Tu lze obměňovat mnoha způsoby: zkuste kakao, mák, ořechy, kávu, kandované ovoce, čokoládu, nebo třeba banány a vaječný likér.

Na neděli banánová

Asi 60 gramů másla nebo rostlinného tuku v misce utřete s 50 gramy pískového cukru do pěny, postupně zašleháte 3 žloutky až do pěny. Oloupete dva banány a vidličkou rozetřete s trochou mléka. Přidáte k žloutkové směsi, doplníte 250 gramy prosáté polohrubé mouky s půl balíčkem kypřícího prášku, asi 1,5 decilitru mléka a promícháte. Ze 3 bílků ušleháte pevný sníh, zašleháte 50 gramů cukru, vanilkový cukr a lehce vmícháte do těsta. Pečete v předehřáté troubě asi 40 minut.

Zvlášť slavnostní bábovka

Tato výjimečně lahodná dobrota má jedinou podmínku - nesmíte šetřit na vaječném likéru: obětujte ho klidně celý čtvrtlitr. Zato pak můžete servírovat menší kousky - výsledek je výjimečně vydatný.

Pět vajec ušleháte do pěny s 200 gramy cukru a jedním vanilkovým cukrem. Za stálého míchání tenkým pramínkem přilejete 250 mililitrů oleje a stejné množství vaječného likéru. 300 gramů polohrubé mouky spolu s balíčkem kypřícího prášku prosejete na hmotu a vmícháte. Předehřejete troubu na 175 stupňů, vymastíte formu a naplníte ji třemi čtvrtinami těsta. Na jeho zbytek, raději méně než více, prosejete asi lžíci kakaového prášku, pak vše vlijete na těsto do formy a lžicí mírně vmícháte. Pečete asi hodinu. Výsledek by měl oslavu proměnit v kulinářský zážitek, na který budou všichni účastníci léta vzpomínat.