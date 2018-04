Mezi matkami žil v azylovém domě i muž. Dokonce ho tu oženili

Domeček byl mezi azylovými domy donedávna tak trochu zvláštní - neměl časový limit, během kterého se klientky musí odstěhovat, mohly tu být tak dlouho, dokud to matky s handicapem a jejich děti potřebovaly.

„Typická maminka byla většinou sama nějak zanedbávaným dítětem, týraným či dokonce zneužívaným. Nestojí za ní žádná rodina, otec dítěte se nehlásí. Je to často tak, že pro "kousek lásky" mnohdy snadno naletí,“ popisuje své obyvatelky domu Hana Venturová, která v něm donedávna působila jako ředitelka.



Dát dětem šanci na rodinu

Za poslání si dala vytvořit pro tyto ženy a jejich děti láskyplné rodinné prostředí. „Možná už nejde mnoho změnit u maminek, jen je prostě můžeme mít rádi. Ale u jejich dětí se dá začít s novou startovní čárou do života,“ popisuje Venturová.

Matky a děti se musejí naučit základní věci, které jsou pro nás samozřejmé - nakupovat, hospodařit s penězi, orientovat se na úřadech, hledat si práci, některé maminky dokonce bojují se čtením a psaním. Minimálně třetina z nich - a hlavně dětí - se nakonec zařadí do normálního života nebo přinejmenším poznají, že normální život vůbec je.



Postarat se o mámu

Dcery některých klientek se nyní staly hrdinkami dokumentárního seriálu Domeček z karet: „Spousta dětí tady svoje matky mentálně převyšuje - a to je právě to podivuhodné. Zatímco maminky navždycky zůstávají dětmi, jejich děti rostou a najednou si uvědomují, že jsou mnohem chytřejší než máma a že se nakonec o mámu budou muset postarat. Ale je to pořád máma, ke které budou mít silný citový vztah, anebo rozhodně ona k nim, protože tyhle matky jsou možná rozumově slabší, ale většinou o to citlivější,“ popisuje režisér Jan Reinisch neobvyklé prostředí Domečku a jeho obyvatelek.

Rodinnou atmosféru dokazuje i to, že v Domečku dokonce přebývá jeden muž - partner jedné z obyvatelek. Pan Tvarůžek se s o třicet let mladší Hedvikou seznámil, když ještě bydlela u maminky. Hedvika je lehce mentálně retardovaná a situace poté, co otěhotněla a matka ji vyhodila z bytu, pro ni byla velmi složitá. Pan Tvarůžek byl totiž bezdomovec, a Hedvika proto skončila v azylovém domě. Do Domečku se dostala o mnoho let později, již se dvěma dětmi pana Tvarůžka. Ten ji věrně následoval a tak dlouho přespával v nedalekých ruinách, až se ho pracovnicím Domečku zželelo. Časem pochopily, že mu na Hedvice a dětech opravdu záleží a páru dokonce vystrojily přímo v Domečku svatbu. A stejně jako ostatním svým klientům jim „tety“ pomáhají na cestě do samostatného života. V současné době již žijí ve svém bytě jako rodina, dochází k nim asistent a jsou nadále v kontaktu s pracovnicemi Domečku.

Domeček z karet Dokumentární seriál vysílá ČT2 v neděli od 17:40 h.

Dojemný příběh se skrývá i za další obyvatelkou domu - patnáctiletou Šárkou. Do Domečku se s maminkou dostala poté, co žily v plesnivém sklepě hotelu, ve kterém důvěřivá maminka do úmoru uklízela zadarmo. Šárky maminka prodělala mozkovou obrnu, jako dítě ji rodiče odložili do kojeneckého ústavu a v mládí se několikrát pokusila o sebevraždu. S dcerou ji ale váže pevné pouto a chce jí nabídnout lepší život. „Šárka díky tomu mohla studovat výběrovou základní školu v Děčíně, kde byli všichni učitelé paf z jejího olbřímího intelektu a psychologického i hudebního talentu. Teď je Šárka na gymnáziu a myslím, že o ní ještě uslyšíme,“ předpovídá jí zářnou budoucnost režisér České televize a hned vyjmenovává další bývalé obyvatele, kteří dnes studují na vysoké škole.



Jak to bude dál?

Nad budoucností tohoto neobyčejného zařízení ale nyní visí otazníky. Po neshodách s vedením Diecézní charity Litoměřice z Domečku odchází ředitelka Hana Venturová a několik dalších sociálních pracovníků, psychologů a dalších odborných pracovníků. Venturová tvrdí, že jí byla vyčítána až příliš rodinná atmosféra v zařízení, kterou ale ona a její kolegové považují za nejlepší možné nastavení azylového domu.

„Po změnách shora se nastavení Domova už neslučuje s naším svědomím, a proto odcházíme. Ale i přes všechny strasti, které jsme v posledních měsících museli překonat, tak jsme se rozhodli, že to nevzdáme a zakládáme nový Domeček - Domov sv. Vincenta de Paul - v blízkém okolí. Tam chceme pokračovat v této službě, v pomoci a podpoře postiženým maminkám a jejich dětem,“ popisuje momentální vypjatou situaci Venturová.