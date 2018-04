Avokádový, čufový nebo arašídový? Jak využít méně známé oleje

Avokádový olej

Získává se lisováním za studena z čerstvých plodů avokáda a skvěle se hodí nejen k ochucování pokrmů, ale i na vaření, smažení, restování nebo pečení. Má sametovou konzistenci, lehce oříškovou vůni a lahodnou ovocnou chuť. Bod přepalování avokádového oleje je přibližně 250°C, což ho řadí na špičku v porovnání s ostatními oleji. Avokádový olej si uchovává své vlastnosti i při vysokých teplotách, takže se perfektně hodí na restování, smažení i pečení. Má vysoký obsah vitaminu E, který přispívá k ochraně buněk (100 ml avokádového oleje obsahuje 18 mg vitaminu E, což představuje 150 % doporučené denní dávky). Je také bohatý na mononenasycené mastné kyseliny.

Jemná pěna z mladého hrášku s krutony a chipsy z anglické slaniny

1 cibule

500 g mraženého zeleného hrášku

200 ml smetany

700 ml mléka

0,1 dcl avokádového oleje Avocadoil

2 pol. lžíce mouky

4 plátky toustového chleba

4 plátky slaniny

1. Toustový chleba nakrájíme na malé hranolky, rozložíme na plech a zastříkneme avokádovým olejem. V troubě předehřáté na 200°C opražíme dozlatova.

2. Cibuli nakrájenou najemno zpěníme na avokádovém oleji, zaprášíme moukou, přidáme mléko, smetanu a řádně provaříme. Přidáme rozmražený hrášek, necháme zavařit a tyčovým mixérem rozmixujeme na jemno.

3. Přepasírujeme přes síto, abychom odstranili zbylé slupky z hrášku, dochutíme solí a pepřem. Na závěr přidáme krutony, zakápneme avokádovým olejem a ozdobíme vypečenými plátky slaniny.

Panenský olej z čufy

Také tento u nás zatím málo známý olej je lisovaný za studena a hodí se do salátů, ke grilování zeleniny a masa, k přípravě dresinků nebo dezertů a podobně. Lisuje se z rostliny, která se jmenuje čufa (chufa) a pěstuje se ve Španělsku. Je to drobná podzemní hlíza hnědé barvy se zvrásněným povrchem připomínající malý seschlý lískový oříšek s vysokým obsahem vlákniny, vitaminů, minerálů, proteinů a přírodního cukru. Olej z čufy má jemnou, zpočátku nasládlou chuť a vysoký obsah nenasycených mastných kyselin (83,8 %), a to především kyseliny olejové.

Telecí plátky se zeleninovou salsou a mangem

4 telecí plátky

1 paprika

2 rajčata

1 salátová okurka

1/2 manga

čufový olej

čerstvé bylinky

sůl

pepř

1. Zeleninu a ovoce omyjeme, papriku zbavíme jadřince, okurku oloupeme, mango oloupeme a vyjmeme pecku. Pak vše nakrájíme na malé kousky a dáme do misky. Ochutíme solí, pepřem a nasekanými bylinkami dle chuti a zakápneme troškou čufového oleje. Dáme uležet do chladu.

2. Telecí plátky lehce osolíme a opepříme, naklepeme rukou a osmahneme na čufovém oleji, asi 4 minuty po každé straně.

3. Podáváme s opečenými bramborami nebo bagetou.

Olej z arašídových oříšků

Získává se lisováním z loupaných semen podzemnice olejné buď přímo nebo po opražení rozdrcených oříšků. Má žlutavý vzhled a typickou oříškovou vůni a chuť. Je důležitou součástí asijské kuchyně, ale používá se i jinde ve světě jak v teplé kuchyni, tak třeba do dresingů nebo salátů. Snese i velmi vysoké teploty (až 230 °C) a obsahuje nenasycené kyseliny a vitaminy E a K.

Salát s kuřecím masem, čekankou a mandarinkami

2 kuřecí prsa

listový salát

čekanka

1 malý mandarinkový kompot

1 červená paprika

loupané mandle (nasekané)

sůl

pepř

1. Kuřecí prsa osolíme a osmahneme na arašídovém oleji na pánvi. Nakrájíme na kousky a necháme odpočinout.

2. Listový salát i čekanku omyjeme a nasekáme. Papriku omyjeme, zbavíme jader a nakrájíme na nudličky.

3. V míse smícháme salát, čekanku, kuřecí maso a okapané mandarinky z kompotu. Pokapeme arašídovým olejem, osolíme, opepříme a zasypeme sekanými mandlemi.

4. Podáváme s čerstvým pečivem.