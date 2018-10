Ženskost je i v kalhotách. Móda inspirovaná emancipovanými pilotkami

Značka Lazy Eye byla vždy vlajkovou lodí ženského retro stylu 50. let, který charakterizují šaty opisující siluetu a pouzdrové či kolové sukně. Nejnovější kolekce Aviatika však ženy obléká do kalhot, šortek, leteckých bund nebo oversized kabátů z denimu, vlny a tvídu.

„Díky focení na letišti jsem zažila akrobatický let na větroni a úplně mě to pohltilo. Pak jsem dokonce letěla s piloty, kteří mi ukázali i Baťovu Elektru, na které létala Amélie Earhartová. Říkala jsem si, že to je ono. Začala jsem se o Amélii, která byla úplně první pilotka, více zajímat,“ popisuje Hana Noble, majitelka a návrhářka značky Lazy Eye, co bylo inspirací pro zimní kolekci.

Američanka Amelie Mary Earhartová byla jednou z průkopnic létání. Jako první žena přeletěla v roce 1928 Atlantský oceán a jako první přeletěla sama z Havaje na pevninskou část Spojených států. Zmizela nad Tichým oceánem během cesty okolo světa v roce 1937. Neohrožená průkopnice létání měla krátké vlasy a s oblibou nosila kalhoty, letecké bundy a další části pánského šatníku.

Jednotlivé kousky kolekce Aviatika jsou odrazem svérázného stylu pilotky, který byl ve své době velmi odvážný, ale také 80. léty a filmem Top Gun a návrhářka čerpala i ve 30. či 50. letech. Během přehlídky ukázala, jak je s elegancí kombinovat.

„Cítila jsem, že potřebuji změnu. Sedm let dělám šaty a potřebovala jsem změnu, i když mě to stále baví. Potřebovala jsem krok jinam a ženskost je v kalhotách také. Ráda bych také oslovila i další ženy, které kalhoty nosí a které mají rády sportovnější styl,“ říká Hana Noble.

Podotýká také, že ač se to neví, máme u nás nejvíce letců na světě a každá rodina má nějakým způsobem k létání blízko. „Aviatika je pro naši republiku historicky velké téma. Létání je o svobodě, nadhledu, o designu. Propojuje v sobě nespočet témat a příběhů. Skoro v každé české rodině se najde letec, ať už amatérský, modelář, nebo válečný pilot. Létání máme v krvi a já bych to svou novou kolekcí chtěla oslavit. Symbolicky v době, kdy si připomínáme 100. výroční naší republiky.“