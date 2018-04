Autosugesce jako motivující činitel v psychologické přípravě

Každá myšlenka má odezvu v naší tělesné reakci.

Pozitivní a hezké myšlenky se projeví i v pozitivní reakci našeho těla. Naopak negativní, špatné a zlé myšlenky se projeví negativním uvnitř našeho těla.

Proč si tedy svojí negativní myšlenkou způsobovat ve svém těle nezdravé prostředí a přivolávat si na sebe nemoci a problémy a neúspěch?



Pozitivní myšlení funguje jen tehdy, je-li ve shodě s vlastním obrazem. Jednáme jako osoba, jakou si představujeme, že jsme!



1. základní pravidlo: To čemu věříte se stane!



Základní věty autosugesce se musí formulovat jako pozitivní výroky bez záporů:



Já se dokáži koncentrovat!

Já můžu vyhrát!

Každý den se mi daří o mnoho lépe, lépe a lépe!



Věty se musí opakovat monotónně, mechanicky bez koncentrace, tak aby naše tělo nasáklo pozitivní náboj vět a vytvořilo si ochranný obal proti všemu negativnímu, zlému a špatnému. Musíme si svůj cíl představit jako něco, čeho jsme už dosáhli a na co naše síly v pohodě stačí.



Základní pravidla mentálního tréninku:

určit si čeho chci dosáhnout a tento cíl si vždy v myšlenkách připomenout. Náš nervový systém nedokáže rozlišit mezi představovanou skutečností a opravdovou skutečností.

Všechny děje a prožitky jsou nejdříve, jen myšlenkami a představami.

Všechny děje a prožitky jsou nejdříve, jen myšlenkami a představami. odstraňte ze svého slovníku slovo „zkusit“ a udělejte věc právě teď a na 100%

dělejte samé obtížné věci.Stanovte si náročné cíle. Všechny vaše myšlenky ovlivňují každou buňku v těle…

Podvědomá autosugesce se má provádět nejlépe večer před spánkem, kdy nepracuje rozum a vůle, tou nic nedocílíme. Abychom měli, co nemáme, musíme udělat,co jsme neudělali.



Základní motivace přichází z jednoho ze dvou zdrojů. Z potřeby vyhnout se bolesti nebo touze získat potěšení.

Naučit se zapudit myšlenky typu: "Co bude když…" a začít řešit to, co je aktuální, co je nyní.

Nejméně jednou týdně při relaxaci se naučte používat ozdravné, konejšivé a zázračné věty, pro sebe i pro své okolí, které rozpustí obavy z toho, zda zvládnu všechny nároky moderního života a tréninku.