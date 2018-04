Autorka postavičky Ony: V reálných proporcích by z ní byla buchta

Čtenářky hlavně zajímá, proč je tak hubená.

Musí se vejít v tom lehce nepřirozeném posedu na své místo v růžku. Při kreslení jsem využila běžné nadsázky a stylizace, takže má extrémně štíhlý pas a nepřirozeně dlouhé ruce a nohy. Nicméně žádná anorektička nemá přece tak sexy zadek! Kdybych ji nakreslila v reálných proporcích, seděla by tam neforemná buchta.

Kdyby si to čtenářky přály, můžeme ji přece jen trochu vykrmit?

Právě to se mi na ní moc líbí, že se její budoucnost dá rozehrát. O Vánocích může přibrat po cukroví, může i otěhotnět, může za ní přijet kamarádka z Ghany nebo z Japonska a jedna z postaviček na výběr pak bude černoška nebo Asiatka. Může změnit účes a barvu vlasů, jako dárek mužům ji mohu obléct do sexy prádla a podobně, ale stále by to měla být ta jedna vaše Ona se stejnými proporcemi i rysy v obličeji.

Své návrhy běžně kreslíte na podobné figurky?

Ano, ale v praxi používám širší škálu možností, tak, aby se panenky podobaly mým zákaznicím. Mívají s nimi shodný účes i figuru. Pokud je dáma silnější, nenakreslím jí šaty na figuru podobnou vaší Oně.

Onu jste zhmotnila bez nároku na honorář. Proč vás nápad zaujal?

Původně tam měla sedět panenka, kterou by si mohly čtenářky samy oblékat, což mě nadchlo, protože jako malá jsem měla takovou panenku a k ní bednu papírových oblečků. Byl to pro mě výlet do dětství. Její podobu jsem konzultovala i s devítiletou dcerou, které se

výsledek moc líbí. Vystřihla si vaší Onu z tvrdého kartonu a obléká si ji.

Ale neměla vzniknout panenka pro děti.

Její podoba se rodila postupně podle zadání. Zkoušela jsem nakreslit i jemnější typy se světlejšími vlasy, ale v kontextu stránky nelépe vynikla sebevědomá a zároveň přitažlivá tmavovláska. A protože prezentuje různé oblečení, bylo nutné, aby fungovala také jako modelka.

Dala jste jí pro sebe nějaké jméno?

To ne, ale představovala bych si nějaké světové, sympatické, snad trochu tajemné. Myslím, že se k ní nehodí žádné prosté ani typické české.