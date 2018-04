Test aut do 150 tisíc korun pro pětičlennou rodinu. Vyhrál Citroën

11:00 , aktualizováno 11:00

Prchalovi z pražských Stodůlek mají tři děti od čtyř do dvanácti let. Potřebovali auto do 150 tisíc korun. MF DNES pro ně postupně půjčila čtyři ojeté vozy, každý si mohli týden vyzkoušet v reálném životě. Teď známe vítěze testu.