Australský politik navrhuje umístit v letadlech běžecké trenažéry

V letadlech na dálkových linkách by měly být umístěny běžecké trenažéry, které by pomohly cestujícím vyhnout se potenciálně smrtícímu syndromu turistické třídy. Prohlásil to dnes australský opoziční poslanec Neil O'Keefe. Syndrom turistické třídy může vzniknout při dlouhém sezení ve stísněných podmínkách letadla; krev se za letu začne srážet, a to zpravidla v nohou, a sraženina se pak může dostat až do srdce nebo do plic a způsobit smrt.