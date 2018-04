Australský miliardář dostal ledvinu od svého soukromého pilota

Ross se rozhodl poskytnout ledvinu svému zaměstnavateli poté, co lékaři začátkem roku zjistili, že právě on by byl nejvhodnějším dárcem pro transplantaci tohoto orgánu. Packer, kterému je 62 let, sice žárlivě střeží své soukromí, v minulosti se mu však nepodařilo utajit, že musel podstoupit několik závažných chirurgických zákroků, zejména kvůli problémům se srdcem.

V roce 1986 mu musela být kvůli rakovině odňata jedna ledvina.

Důvody, proč se Packer příliš veřejně nesvěřuje se svými zdravotními problémy, jsou nasnadě: poté, co se ve středu dostalo na veřejnost, že byl hospitalizován, akcie jeho největší společnosti Publishing and Broadcasting Ltd. zaznamenaly významný propad.