Australská móda: méně uhlazená a ležérnější než evropská

Mezi kultovní australské kousky, hojně vyvážené do celého světa, patří kupříkladu lehce bizarní Ugg holiny (nošené k letním oděvům) a barevné zboží sportovní značky Billabong.

Díky klimatu a typickému outdoorovému životnímu stylu si místní nepotrpí na příliš formální oblékání. Do práce chodí v kraťasech a volných košilích, ženy se neobtěžují sešněrovanými kostýmky, ale raději volí volné sukně a lichotivé korzety nebo tílka. Dobře stavěné, surfováním otesané figury, nevystavují na odiv zbytečně provokativním způsobem a nenechají se ničím omezovat v pohybu.

Mohutně rozšířená je splývavá sukně, inspirovaná indonéským sarongem a indickým sárí. Australské ženy si také v porovnání se zbytkem světa mnohem dříve a v mnohem větší míře oblíbily kalhoty a od třicátých let minulého století jsou spolu s minisukní stálicí šatníků dámské populace.

Lisa Ho

Lisa Ho je bezpochyby jednou z nejznámějších australských módních návrhářek a její šaty nosí i celebrity opravdu zvučných jmen – byly již k vidění na Jennifer Lopez, Nicole Kidman, Carmen Electra nebo Sarah Michelle Gellar. O odívání se dizajnérka čínsko-britského původu začala zajímat poměrně brzy – prý už ve čtyřech letech, kdy inspirována šikovnou babičkou začala zkoušet šít.

Už v patnácti založila svou, dnes skutečně impozantní, sbírku vintage oblečení. Odtud byla její dráha už jasně ozářená: studia na sydneyské univerzitě, stáž u jiné značky (kterou z duše nenáviděla), skromný prodej vlastních ukázek na místních trzích, raketový úspěch u zákaznic a pak už jen postupné rozšiřování a upevňování pozice brandu.

Dnes vede Lisa více než desítku butiků po celé Austrálii a její věcičky můžete dostat ve více než 250 obchodech napříč zeměkoulí. Možná je značka jenom počátkem rodinné tradice: svou nejstarší dcerku bere Lisa pravidelně na prohlídky, a i když ta se ještě neohání jehlou, má prý také skvělý cit pro detail a estetiku.

První, co zaujme na výtvorech Lisy Ho (převážně elegantních kouscích, vhodných na speciální příležitost), je nekompromisní kvalita materiálů. Lisa si potrpí na prvotřídní látky a z těch přirozeně vychází; pěkná tkanina se rozvine sama a přímo nabízí zahalení, zvlnění, jemné třepetání.

Sass and Bide

Veleúspěšné tvůrčí duo Sass and Bide tvoří dvě přítelkyně Sarah-Jane Clark (Sass) a Heidi Middleton (Bide), které se nejdříve odpíchly na londýnském trhu v Portobello Road, odkud se později osměleny zájmem veřejnosti vrátily do rodné Austrálie a pak už byly nezastavitelné. Zanedlouho se už směly prezentovat na Fashion Weeku v Sydney, kde posbíraly nadšená hodnocení od odborníků i zákaznic. Krátce nato dobyly New York a dnes se jejich kolekce prodávají ve více než dvou desítkách krajin.

Nositelná avantgarda Sass and Bide si podmanila tisíce fanynek a sexy chlupaté šatičky a temný denim značky pyšně nosí ženy všech věkových kategorií. Dvojici se pořád daří přicházet s něčím novým a udržet klientelu v napětí, současně produkovat oblečení, které nese lehce rozpoznatelný rukopis alternativního brandu.

Mimco

Mate-li ráda kabelky a neznáte Mimco, máte se ještě hodně co učit! Značka, která se masově proslavila po svém účinkování v seriálu Sex ve městě, si určitě zaslouží pozornost všech milovníků originálních doplňků. Zejména kabelky značky se vyznačují výrazným charakterem a jejich nepřehlédnutelné spony vám zajistí mnoho otočení hlav v ulicích. Mimco však nevyrábí jenom brašny, ale také pozoruhodnou bižuterii a vlasové doplňky, šatky a šály, hodinky, různé pokrývky hlavy a také boty.

Společnost založila v roce 1996 Amanda Briskin, holka, která neměla vůbec žádné tradiční vzdělání v módní oblasti. Nechyběla ji však odvaha a jasná představa o tom, co je hezké a co by sama chtěla nosit a s pomocí příznivě nakloněných vesmírných sil vybudovala hotové impérium, které neváhá účtovat za obyčejné večerní psaníčko přes dvě stě dolarů. Všechny produkty Mimco jsou neodolatelně bohémské, přímo třaskají erotičností bez špetky laciné ordinérnosti. Brašny s typickým poznávacím znamením – oblým zapínáním připomínajícím vykulené oko, někdy osazené drahým kamínkem – jsou vesměs z měkké kůže, v energických barvách, přitažlivých obrysech a s delikátními detaily. Je v nich něco roztomile naivního a zároveň retro-sexy a ani na vteřinu by vám nenapadlo, že dizajn není navrhován odborně vyškolenou rukou.

Chytře směřovaná společnost hlásá, že vzhledem k tomu, že její výrobky tady nejsou na naplňování základních potřeb, jejich zacílení vždy bylo a bude směrem k plnění přání a tužeb. Pečlivě sleduje ty, které jsou rozmarně laděné, rády se vyparádí a ví, co může z obyčejného outfitu udělat pořádný doplněk. Za zbožím od Mimco nemusíte letět až do Austrálie – máme štěstí, že v nedalekém Londýně je hned několik dobře zásobených butiků značky.