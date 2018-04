Obrazy Lucie Bílé mají nové majitele. Aukce vynesla 61 900 korun

Dva motýli a váza s květinami, které uháčkovala mnohonásobná zlatá slavice pro charitativní aukci For You by ING, našli své majitele. Paní Blanka Janáčková vydražila háčkovaného motýla za 15 tisíc korun, druhého získala v dražbě paní Lucie Hořínová za 12 400 korun (více o dražbě čtěte zde).

Vydražitelky se setkaly s Lucií Bílou po představení muzikálu Aida v Hudebním divadle Karlín, kde jim byly obrazy předány.

Váza vynesla 34 500 korun

Obraz vázy s květinami vydražil za ING pojišťovnu pan Michal Skalický za 17 500 korun. Tyto peníze daroval na projekt For You a samotného obrazu se vzdal ve prospěch druhého dražitele, pana Josefa Maršálka, který za něj zaplatil 17 tisíc korun. Tímto krokem se celkový výtěžek aukce vyšplhal na 61 900 korun.

Nejde jen o prsa

Peníze putují na sérii seminářů "Nejde jen o prsa", který si dává za cíl vzdělávat studentky a studenty středních škol o rakovině prsu. Účastníci seminářů, které budou probíhat až do konce školního roku 2014, se seznamují s riziky rakoviny a také prevencí.

Odborníci seznamují mladé mimo jiné s anatomickou strukturou prsu a praktickou výukou MammaCare. Ta probíhá na silikonových modelech ňader obsahujících bulky různých velikostí.

Na cyklus přednášek je potřeba celkem 300 tisíc korun. Charitativní dražba na OnaDnes.cz přinesla 61 900 korun a zbývající částka 238 100 korun bude získána formou sbírky.

Ta začala v pondělí 6. května na internetových stránkách projektu For You. Za každého, kdo si spočítá, na kolik by jej vyšlo pojištění, daruje ING pojišťovna 100 korun.