Krása není zas taková výhra, atraktivní páry se rozvádějí častěji

Tom Crusie a Nicole Kidmanová, Brad Pitt a Jennifer Anistonová, Demi Moore a Ashton Kutcher... Hvězdy s perfektní postavou, zářivým úsměvem a sametovými vlasy. Jejich manželství by se dala přirovnat k výhře v genofondové loterii. Tolik krásy na jednom místě se totiž zdá být zárukou stvoření ještě dokonalejších potomků.

Ve všech zmíněných případech však tento potenciál ztratil své kouzlo v momentě, kdy vztah skončil v troskách a místo vyznání lásky se podepisovaly rozvodové papíry. Podle aktuálních studií na tom není nic divného, atraktivní partneři si prostě často nejsou souzeni.

Více příležitostí

"Zjistili jsme, že extrémně přitažlivé manželské páry se rozvádějí častěji," prozrazuje výsledky svého vědeckého bádání profesorka Helen Fisherová z Rutgers University v New Jersey.

"S největší pravděpodobností k tomu dochází proto, že pohlední lidé mají jednoduše víc příležitostí navázat nové vztahy," dodává profesorka, jejíž závěry byly zveřejněny v magazínu Discovery Health.

Efekt rozmazleného dítěte

Fyzická krása může do života přinést spoustu výhod. Dlouhé nohy zajistí otevřený bar. Svůdný pohled zaplatí lístky do kina. Štíhlý pas může být zárukou úspěchu v pracovním pohovoru. Jak je tedy možné, že tyto přednosti budou spíše pracovat v náš neprospěch, pokud jde o manželství? Doktorka Shauna Springerová nabízí na stránkách Psychology Today zajímavou odpověď.

Jedním z vážných faktorů, které dokážou narušit manželství atraktivních jedinců, je podle ní "efekt rozmazleného dítěte". Co to znamená? Pohlední lidé jsou jednoduše zvyklí dostat to, po čem touží. Jejich vzhled jim již mnohokrát napomohl k vyplnění jejich přání, často získali vše, na co si ukázali.

Manželství tak potom funguje jako studená sprcha. Zhýčkání partneři brzy zjistí, že pro zachování šťastného vztahu se musí začít přizpůsobovat. V mnoha případech se to však zdá být nesplnitelný úkol.

Krásní a neklidní

Ačkoli se tedy na první pohled zdálo, že dokonalá postava a perfektně tvarovaný obličej může být příslibem lepšího života, opak je často pravdou. "Výzkum ukazuje, že nejkrásnější lidé zpravidla patří mezi ty nejméně vyrovnané," tvrdí doktorka Springerová.

Krásky a hezouny přirovnává k bohatým lidem, kteří žijí v obrovské vile s bazénem a dvěma sportovními auty. "Stejně tak atraktivní osobnosti pak žijí v neustálých pochybách o tom, proč s nimi jejich partneři skutečně jsou," dodává psycholožka.