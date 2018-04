Astroložka: Victoria neví, která bije

Jackie, která se na své webové stránce označuje za "parapsychologickou astroložku", prostudovala grafy bývalé členky skupiny Spice Girls Victorie a slavného fotbalisty Davida a dospěla k závěru, že spolu zůstanou navěky, protože jsou příliš "praštění", než aby si lásku hledali jinde.

"Jsou to excentričtí blázni. Ještě jsem nezjistila, kdo z nich je praštěnější. Zůstanou spolu. Ona neví, která bije. Než to pochopí, zůstanou spolu," prohlásila Jackie, která je známá tím, že si nebere servítky.

Častým tématem dohadů je věk Jackie, Ona sama prohlašuje, že jí je 71 let. To by ovšem znamenalo, že by svého osmapadesátileého syna Sylvestra musela porodit ve třinácti.