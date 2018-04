Astroložka: Tři sedmičky přinesou lásku i odhodlání

Datum s třemi sedmičkami fandí emocím, umění, lásce a naději. V tarotových kartách představuje sedmička Kočár odjíždějící do dálav. S podtržením dvojky z tisíciletí je to odjezd v požehnání slovíčka MY- čili odjezd do těch dálav s někým. Nebo taky počátek nové etapy v životě. Navíc pod cejchem dvou strážných Andělů přes dvě nuly z tisíciletí.

Svatba odstartuje slibný život

Datum se skvěle hodí jak na svatby, tak na početí všeho nového v mysli, coby definitivního rozhodnutí. Pokud potřebujeme najít v sobě odvahu na start k něčemu závažně osudovému, naplánujme si jej právě na toto mystické datum. Je více než pravděpodobné, že důkladným soustředěním se na to, co chceme tento den změnit, se nám podaří do života zařadit vše, po čem dlouho a intenzivně toužíme.

Ke sňatku si tento výjimečný datum volí lidé vesměs trochu extravagantní, jako Vodnáři, Střelci, Váhy nebo Lvíčci a rovněž lidé, které přitahuje nejvíce tajemno jako Štírci, Rybky, Blížence a rovněž Vodnáři. Věří, že sňatkem vážou k sobě osoby osudově jim předurčeny.

Narodí se umělecky nadané děti

Děti tento den narozené budou mít hluboké sociální cítění, budou talentované, zejména hudebně a umělecky, rovněž je tady výrazný cit pro ladný pohyb a na neposledním místě nezapomeňme jejich zájem o vše tajemné a esoteriku. Není divu. Vždyť ono magično jem bylo předáno do vínku třemi 7- sudičkami v tento magický den byl jim dán do vínku při narození magický den. Pouze finance jako dar z Vesmíru jsou tady poměrně slabě zastoupeny.

Sedmička je rovněž starými mystiky považována za číslo štěstí. Když je v datu trojnásobně zastoupena - jakoby k nám přišlo štěstí třikrát.

Zavládne síla ženy

Pokud si jej vybereme za datum početí potomka, jdou k nám zpět naši předci, kteří nás velice milovali a byli nám za života velkou oporou. Pouze čekají, jestli jim přes magické datum tří sedmiček dáme šanci se vrátit zpět.

Toto datum má výrazně silný ženský náboj, a tak je výzvou toho dne právě pro ženy. I když muži si u něj rovněž přijdou na své.

Dalo by se tedy s notnou nadsázkou říct, že ženy tady budou rozdávat osudově karty na stůl a jsou tak pevně strůjci oněch příznivých a navíc i velmi originálních změn. Je tady převaha planet v živlu tradičně přisuzovaném ženám.

Šalamounsky z toho vyplývá, že tady platí naprosto v plné míře ono známé řčení: Muž je sice hlavou rodiny, ale žena je krkem, který tou hlavou hýbe. A o tom tento sedmičkový datum je. O síle ŽENY a schopnosti využít ryze ženským stylem všechny šance mystického dne doslova až na dřeň.

Pokud příští rok na 1. apríla nebo na Velikonoce k vám zaklepe čáp, měla by to být z valné části u slunečních znamení Raka, Štíra, Rybek holčička, u znamení Berana, Střelce a Lva zase klouček.

Skoncujme s berličkami

Shrnuto a podtrženo ono mystické datum třech sedmiček je datem v prvé řadě velmi plodným na početí toho, co počneme se srdcem otevřeným dokořán. Tady jde ochrana našich strážných Andělů přes známé sudičky Vesmíru naprosto v pohodě. A je jedno, jestli to co počneme s důvěrou a láskou, bude nové dítko, nebo nové dílko v podobě startu do společného života s tím báječným drahouškem k zulíbání. Nebo také definitivním završením určité etapy v našem životě a nastolení nové a to naprosto v čemkoliv.

Kupříkladu tento den je vhodný k radikálnímu skoncování se všemi berličkami, na kterých jsme závislí. Například cigaretách nebo vystávání večer před lednicí a mlsáním. Je velká šance, že zmobilizováním pevné vůle pod ochranou 7 vše i dodržíme. Výsledek by na sebe neměl dlouho čekat a radost pak bude umocněna trojnásobně jako ta mystická sedmička tohoto pozoruhodného dne.