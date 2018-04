Astrolog Milan Gelnar odtajnil čtenářům jejich karmický úkol

Podle Milana Gelnara si naše duše bere do našeho současného života zkušenosti z těch minulých a my se automaticky podvědomě chováme podle toho, co jsme se v minulosti naučili. A abychom byli v harmonii, měli bychom dohnat to, co nám v minulosti nešlo.

Co to je, astrolog dokáže vyčíst z horoskopu každého člověka, a nazývá to karmickým úkolem.

Milan Gelnar

Milana Gelnara inspirovala kniha amerického astrologa Martina Schulmana Karmické uzly.

"Dočetl jsem se, že horoskop každého jedince obsahuje zakódovanou informaci, jaký je jeho životní úkol, co se v tomto životě má naučit. Schulman vychází z přesvědčení, že neplatí ono materialistické: život vznikl náhodou a nemá žádný smysl, ale je zcela cílený. Má předem určené podmínky a stanovený jasný cíl," vysvětluje astrolog, podle kterého ke každému smrtelnému tělu přináleží nesmrtelná duše. Ta je zde proto, aby se na své nekonečné pouti od nedokonalosti k dokonalosti v každém životě něco naučila.

Podle Gelnara se člověk, respektive jeho duše, v každém z životů učí to, co neumí. Vychází přitom z toho, co už umí, co jeho duše již v minulých životech zvládla. "Bohužel je to ale tak, že každý z nás se snaží předvádět to, co umí. Nechce se ztrapňovat tím, co ještě neumí."

Výjimky neexistují

Podobné věci se nevyhýbají ani lidem slavným. Dobrým příkladem je podle Milana Gelnara život dvou "slavic": Lucie Bílé a Ivety Bartošové.

Obě se narodily takřka ve stejnou dobu. První si podle hvězd přinesla z minulých životů dovednost pracovat ve prospěch druhých se schopností jít v tom do hloubky. Nyní se má naučit opak: pracovat ve prospěch sebe sama, což vyžaduje stahování se do ústraní, práci na sobě. V případě, že to člověk nechce, bývá do toho natlačen i násilně, například pobytem v nemocnici, nebo někde jinde.

"Druhá jmenovaná se zase v minulých životech naučila partnerským vztahům, a to opět způsobem velmi hlubokým a intenzivním, ale nyní se má naučit protipól - tedy samostatnost - soběstačnost," tvrdí prý hvězdy.

"Když se zamyslíme nad tím, jak se jedna velmi angažuje v oblasti charity a druhá neustále snaží mít po boku nějakého partnera, na němž chce být až závislá, lze se zamyslet nad tím, zda obě náhodou zarputile a stále nepředvádějí to, co se už v životech minulých naučily. I díky tomu má pak bulvár o čem psát," shrnuje Milan Gelnar a dodává, že je jednodušší svůj úkol znát předem a dobrovolně, než si ho nechat vnutit násilím.