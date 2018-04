Astrolog: Rozhodnutí soudu nebude nijak dramatické

"Já osobně říkám takovým horoskopům ´šamanské´, neboť v něm má kromě těch aspektů výrazně pozitivních, také velmi mnoho napětí, které musí být posléze nějak ventilováno," uvedl astrolog.

Tohle napětí obvykle podle něj lidi přivádí k šamanským či jiným obdobným praktikám, kdy prostřednictvím intenzivních kontaktů s duchovním světem, hledají a nacházejí uvolnění onoho obrovského napětí. "Tito lidé se obvykle se stávají léčiteli, sloužící ostatním, kteří tu schopnost nemají. Jinými slovy, to napětí není v horoskopu naznačeno pro nic za nic, ale má svou příčinu a také účel, do nějž by posléze mělo vyústit."

Romantický snílek

Na první pohled, kromě ono velkého vnitřního napětí, které v sobě Kamila nosí, je podle Gelnara její horoskop velmi pěkný. "Je vidět, že Kamila je žena velmi citlivá a vnímavá, která ve svých prožitcích jde do velkých hloubek. Jejím ´neštěstím´ v tomto případě je, že má příliš silné aspekty ve znamení Ryb, což znamená velký sklon k romantice, snění, romantickým představám a tendenci k obětování sebe sama. Jejím problémem navíc bude, že se bude zamilovávat do nesprávných lidí, bude si o nich vytvářet zkreslené iluze, kterým bude plně věřit. Teprve tvrdá realita ji přivede k poznání, že věci nejsou tak jak si je vysnila."

Kamila se zároveň astrologovi jeví jako velmi nerozhodná a pokud už se pro něco rozhodne, tak obvykle ne zrovna správně. Má sklon se zamilovávat nebo uzavírat dohody s partnery, se kterými bude nucena porušovat obvyklá pravidla, zákony a zákonitosti.

"Je to o to smutnější, že sama Kamila, je člověk s velkou zodpovědností, starostlivý a vlastně mateřský. Ovšem konfrontace s ohnivými muži, do kterých se bude podvědomě dostávat, ji bude nutit překračovat ona pravidla," uvádí Milan Gelnar v jejím horoskopu.

Vražda jako jediné východisko



To že se Kamile stalo, to co se stalo, pak z pohledu hvězd, prý rozhodně není, důsledkem její agresivity nebo nějakého asociálního rysu osobnosti. "Je to důsledek opravdu velkého tlaku a napětí na její osobnost a neschopnosti nalézt nějaké jiné východisko. Je velmi pravděpodobné, že kdyby nežila v Česku a Evropě, tak by se ji to nikdy nestalo."

Případ má podle astrologa i jiný rozměr a příčinu. "Astrologie jako taková vychází z toho, že existuje nesmrtelná duše a smrtelné tělo. Duše je něco jako řidič auta a to tělo představuje pro duši auto – tedy dopravní prostředek. Duše sem přichází za určitou zkušeností, za určitým cílem a tím je něco se naučit a něco si osvojit. Jakoby chodila někam do školy. A Kamila se má, podle toho co má ve hvězdách, naučit, starat o hodnoty těch druhých. To je její životní úkol. Bude muset naučit starat o duchovní hodnoty lidí, nejspíš těch kteří se stali obětmi domácího násilí."

Vražda se prý podle hvězd stala proto, že měla Kamilu odvést do ústraní, aby měla možnost si věci srovnat v hlavě, přemýšlet o nich a pochopit, jaký měly význam a jaký by měly mít dopad. U lidí běžných to bývá tak, že odcházejí třeba do kláštera, nebo se v důsledku nemoci ocitnou v nemocnici, v případě tomto představuje ústraní vazba či věznice.

Bude pomáhat stejně postiženým ženám

"Díval jsem se na rozpoložení v čase, kdy k vraždě došlo," uvádí astrolog. "Ona událost je takzvaného karmického charakteru. To znamená, že má vazbu na minulé životy a nyní si Kamilina duše tímto, poněkud nešťastným a netradičním a samozřejmě nevědomým způsobem rozhodla přivést plnění svého karmického životního úkolu (tedy starat se o hodnoty těch druhých). V důsledku toho bude muset odejít do ústraní, vše si promyslet a pak jednat. Nebude to mít samozřejmě jednoduché, ale díky svému činu se stane známou, dostane se také k zajímavým výdělkům a bude moci se plně věnovat svému životnímu úkolu."

Hvězdy tvrdí, že Kamila získá přízeň široké veřejnosti, zejména lidí starších, ale také mocných, že se dostane k zajímavým nabídkám a činnostem. Co, ale nebude moc příjemné, bude, že se na ni budou chtít zřejmě nalepit, různí vykukové a podvodníci, kteří se budou chtít na její „slávě“ přiživit a případně ji okrást či jinak zneužít.

Soud bude shovívavý

"Soud bude ke Kamile příznivě nakloněn a jeho rozhodnutí nebude nikterak dramatické," myslí si Gelnar. Následující dva roky budou podle něj vcelku klidné, pak nastane tvrdá práce.

"Kamila nemá nijak ten svůj horoskop dramatický, a tak si myslím, že půjde tou cestou, kterou jsem naznačil. Bude-li se chtít vydat jinudy, život ji znova připraví situace, kdy bude konfrontována s tvrdou realitou."