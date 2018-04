Aspirin slaví 112 let a podle vědců ho čeká skvělá budoucnost

Aspirin je pro mnohé první volbou při těch nejběžnějších zdravotních potížích, jako jsou bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů nebo při horečkách.

Kyselina acetylsalicylová, která je obsažená v tomto medikamentu, tlumí funkce takzvaných prostaglandinů, což jsou látky, které hrají klíčovou roli v procesu zánětů.

Prevence infarktu a mrtvice

Nejnovější studie ovšem přinesly zajímavé objevy, především pozitivní účinek aspirinu v prevenci onemocnění rakovinou tlustého střeva. Známy jsou rovněž účinky léku jako prostředku pro snížení rizika kardiovaskulárních chorob.

"Zjištění z posledních let naznačují, že kyselina acetylsalicyilová má lidstvu stále co nabídnout, zejména v prevenci kardiovaskulárních i nádorových onemocnění," říká docent Bohumil Seifert, přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Kyselina acetylsalicylová totiž působí proti shlukování krevních destiček a dnes se běžně podává pacientům s prokázanou ischemickou chorobou srdeční a v rámci sekundární prevence srdečního infarktu a mozkových příhod.

"Nefunguje to ovšem tak, že by si dejme tomu šedesátiletý muž s nadváhou řekl, že se bude proti infarktu chránit jedním spolknutým Aspirinem denně," upozorňuje profesor Jan Kvasnička, který působí jako vedoucí lékař Oddělení klinické hematologie a Trombotického centra na LF UK a VFN v Praze.

"V tomto případě je nutná návštěva kardiologa, až ten může o případném nasazení Aspirinu rozhodnout," dodává lékař.

Kdo by se měl Aspirinu vyhnout?

Jako všechny léky může mít Aspirin i nežádoucí vedlejší účinky. "Patří sem především podráždění žaludku, které se dá poměrně úspěšně eliminovat pomocí speciálního potahu tablety, nebo přidáním pomocných látek, aby se předešlo dráždění sliznice žaludku," vysvětluje farmaceut Zbyněk Čalkovský.

Aspirin by neměli brát lidé s astmatem a krvácivými stavy a lidé s žaludečními a dvanácterníkovými vředy. "Aspirin není vhodný ani pro děti do dvanácti let a pro ženy v třetím trimestru těhotenství," upozorňuje Zbyněk Čalkovský.

Při léčbě Aspirinem je důležité dodržovat pravidla jeho užívání. "Tablety byste měli užívat s časovým odstupem čtyř až osmi hodin a nikdy nepřekročit dávku 4 gramy denně," uvádí farmaceut. Lék by se měl polykat po jídle a zapít dostatečným množstvím tekutiny. Při léčbě Aspirinem lékaři doporučují vyvarovat se alkoholu.