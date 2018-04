Dceři cukr zakazujeme, přestože ho sami neustále jíme, přiznal Kutcher

Herec Ashton Kutcher (38) má se svou manželkou Milou Kunisovou (32) jasno ohledně výchovy dcery Wyatt (1). Dokud to bude v jejich silách, budou jí odpírat cukr, který je podle nich velmi nezdravý a děti by ho neměly konzumovat. Dohadování o sladkosti je ale prý někdy velká dřina. Přirovnává to k politické debatě.