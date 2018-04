Jsem pyšná na nedokonalosti svého těla, říká plus size modelka Grahamová

„Cvičím pravidelně, dělám zkrátka všechno pro to, abych vypadala a cítila se dobře. Také zdravě jím. A miluji své tělo a svou kůži. Nestydím se za hrbolky na svém těle, špíčky a celulitidu. A vy byste se za to také neměly stydět,“ nabádá Ashley ženy, které se své tělo stydí ukazovat.



Grahamová je velmi známá tím, že ve světe propaguje plus size modelky. Ona sama si myslí, že ne každá žena může být štíhlá, a proto by ženy neměly mít špatný pocit z toho, že nejsou jako vyhublé modelky z módních magazínů.

„Někdo cvičí a nejí a stejně je plnoštíhlý. Je to konstituce a také jde o geny,“ myslí si modelka, která velmi často fotí ve spodním prádle a také se v něm hrdě promenáduje na přehlídkovém mole.

V minulosti se svým tělem ale Grahamová spokojená nebyla. Myslela si, že je ošklivá a tlustá, protože jí to říkali spolužáci ve škole. „Jednoho dne jsem si ale řekla: Co to dělám? Máma mě takhle nevychovala, ani teta. Četla jsem v knize, že když se podíváte do zrcadla a každý den si řeknete, že jste krásná a máte skvělé tělo, že se to stane. Začala jsem své tělo milovat, cvičit a starat se o sebe. Nepodváděla jsem. Řekla jsem si: Změníš se, jsi krásná, stojíš za to. Žádný muž, práce, ani přítel mi neřekl, kdo jsem. Sama jsem si to musela říct,“ prohlásila modelka v minulosti.

Ashley Grahamová navrhla kolekci prádla a sama ho předvádí:

