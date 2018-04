Vsaďte na asertivní Vánoce a svátky slavte podle svých představ

1. Nejezte jídlo, které vám nechutná

Je hodně lidí, kteří nemají kapra zrovna v lásce. Tedy toho kapra, kterého koupíte v supermarketu a z kádí před ním, jehož maso je blátivé a stejnou má i příchuť. Ale je to tradice, tak se tedy jednou za rok překonáte, pracně ho obalíte, v bublajícím oleji usmažíte a u večeře se tváříte, jak vám chutná, ale přitom si na talíř dáte ten nejmenší kousek. Když už je to ta tradice, že. Ale co je to tradiční štědrovečerní jídlo?

Těžko věřit, že třeba v takovém roce 200 jedli lidé kapra s bramborovým salátem a majonézou. Tato nerozlučná dvojice se u nás začala jíst někdy začátkem minulého století a byla k nám „importována“ ze sousední země, takže na ní nic tradičního není.

Když v souvislosti s jídlem mluvíme o tradici, dříve se v každém regionu jedlo něco jiného. Někde polévka z hrachu, kroupy s houbami, omáčka ze švestek s ořechy, jinde na stole nechybělo zelí.

Co kraj, to jiné chutě. Přemáhat se tedy s odkazem na tradici ke konzumaci něčeho, co vám nechutná, je nesmysl. Máte rádi řízek, lososa, ústřice, tofu, sýry, zeleninový salát? A proč ne?! Zaveďte si svoji vlastní rodinnou tradici, která se bude dědit, ale klidně ji změňte, až vás jídlo omrzí. Důležité je si užít společnou slavnostní večeři.

2. Neotevírejte dveře návštěvám

Vánoce jsou časem soudržnosti rodiny, obdobím, kdy by měli být lidé spolu, kdy se mají navštěvovat. Ano, to se říká, ale abyste tomu dostáli, tři sváteční dny průměrné rodiny se dvěma dětmi mohou vypadat tak, že když konečně po rozbalení dárků v jedenáct v noci potomci usnou, pustíte se do balení oblečení a věcí, abyste po pár hodinách spánku brzy ráno odjeli k rodičům, kde navštívíte sourozence i tetičky, následně všechny věci zase sbalíte a další den ráno vyrazíte směr druzí rodiče, kde na vás čeká identický program.

Namísto klidu prožijete dny plné stresu, zdolávání silničních kilometrů a uklidňovat se budete myšlenkou na návrat do práce, kdy se život vrátí do obvyklých kolejí.

Jestli jsou pro vás návštěvy stresem, otevřete doma toto téma. Postupujte s obezřetností očního chirurga, aby se někdo necítil ještě osaměleji než obvykle, ale zkuste navrhnout změnu. Třeba zrušením svátečních návštěv a jejich nahrazením později nebo hromadným setkáním. Možná zjistíte, že tím i ostatním vytrhnete trn z paty.

3. Vykašlete se na úklid

Je přirozené, že Vánoce chcete trávit v čistém a vyzdobeném bytě, ale odpovězte si po pravdě na otázku: opravdu musíte v průběhu prosince vydrbat všechny radiátory v bytě, přerovnat letní oblečení ve skříni a ve spíži přesypat hladkou mouku ze sklenice A do sklenice B? Přijde vám normální mýt okna v době, kdy hadr přimrzá na sklo, a strávit noc leštěním parket, když potřebujete energii na důležitější povinnosti?

Prosinec je náročný i bez toho, že se budete vysilovat nabalováním povinností, které počkají. Důležité je cítit se v bytě dobře, což obnáší třeba to, že se nebudete přilepovat k podlaze, práci s mopem se tedy nevyhnete. Stejně tak bude nutné udržet pořádek v koupelně a na toaletě, kam musíte pustit případné návštěvy. Dejte si záležet i na předsíni, která navozuje dojem z celého bytu.

A zbytek? Z ostatních pokojů stačí stáhnout poházené věci, umýt špinavé nádobí a zatáhnout závěsy. Nevlídné počasí budiž pochváleno. Vsaďte na svíčky. Jejich světlo zútulní každý prostor a nejsou v něm vidět pavučiny a na to, že váš nepořádek stejně nikoho nezajímá a během svátků vznikne ještě větší.

4. Nenechte se svazovat tradicemi, které vás omezují

Nesnášíte bramborový salát, přesto každý rok nakoupíte suroviny včetně deseti kil brambor a s povzdechem se pustíte do výroby nenáviděné hmoty, kterou abyste kvůli počtu strávníků u štědrovečerního stolu promíchali ve vaně. Kdyby tam ovšem neplaval kapr, kterého tam taky necháte vycachtat z čiré povinnosti.

Nejradši byste zrušili dárky, rezignovali na stromek (kdo má až do Velikonoc luxovat jehličí) a k večeři koupili pizzu. A co vám brání? Nejspíš všeobecné dogma, které stanovuje, co máte doma během svátků rozsvítit, co a kdy jíst, jak se u toho tvářit a co cítit. Protože na Vánoce má přece vládnout slavnostní atmosféra a existuje jen jediná možnost, jak jí dosáhnout: ctít tradice. Jenže žádná z nich nezaručí, že si svátky opravdu užijete, protože tradice nepočítají s jednou poměrně podstatnou věcí: každý je jiný a každý má rád něco jiného.

Nemusíte se proto cítit špatně kvůli tomu, že nesnášíte koledy a radši než do kostela nebo na výstavu betlémů jdete na svařák do hospody. Udělejte si Vánoce podle svého, je to váš čas. Jedině tak se nebudete třást na okamžik, až ze stromku strháte poslední ozdoby a dáte Vánocům sbohem.

5. Nedělejte Vánoce jen proto, že je slaví ostatní

Adventní období a Vánoce jsou obdobím, ke kterému se váže spousta zvyků, pověr, předsudků, ale také svazujících stereotypních očekávání, která plníte vlastně jen pod nátlakem okolí. Ve skutečnosti byste většinu věcí nepodstupovala a vůbec nejraději byste úplně někam zmizela, abyste se všemu tomu humbuku okolo sebe vyhnula.

Jistě, mnoho lidí tvrdí, že Vánoce nesnášejí, ale ve skutečnosti jsou to pozéři, kteří v reálu aktivně dělají všechny ty věci, jež hlasitě odsuzují (nákupy dárků v říjnu, pečení patnácti druhů cukroví, generální úklid, přeplácaná výzdoba bytu). Ale pak je tu také velká skupina lidí, kteří nevidí jediný důvod, proč advent a svátky slavit. Třeba proto, že nejsou věřící, že nemají nikoho, s kým by chtěli svátky trávit, že na tyto dny mají špatné vzpomínky.

6. Zrušte dárky pro široké příbuzenstvo

Od září se stresujete, že už se TO blíží a vy nemáte jediný dárek. Přitom jich potřebujete alespoň stovku: pro nejbližší rodinu a pak ještě pro sestru babičky z manželovy strany, tchyni bratra, dvojčata od bratrance z druhé strany, kamarádčiny děti a sousedku z druhého patra, která vám jako každý rok přinese nějakou maličkost, a tím vás nutí mít po ruce jeden balíček navíc.

Když si napíšete seznam dárků pro všechny okolo sebe, je delší než týdenní nákup pro dětský tábor. A většinou stejně kupujete blbosti, protože co jiného vymyslet tolika lidem. Originální nápady jste vyčerpali už dávno. Těch starostí a peněz, co to bude stát. Nebylo by lepší omezit počet těch, s nimiž se obdarováváte? Vsaďte se, že většinu z nich vymýšlení, shánění a následné mnohahodinové balení také nebaví, jen nemají dost odvahy přijít a otevřeně říct: „Nic si letos nebudeme nadělovat.“

Ovšem když to navrhne někdo jiný, jistě se jim uleví, že alespoň část nakupování odpadne. Výměnu dárků zachovejte v nejbližší rodině a v případě lidí, o kterých víte, že se smrtelně urazí, pokud jim pod stromek nestrčíte aspoň čokoládu. Nevynechávejte ani malé děti, pokud je máte v širší rodině. S jejich rodiči a dalšími lidmi se však domluvte třeba na tom, že místo dárků zajdete na večeři. To jsou lépe investované peníze než za desátou voňavou svíčku, hrneček s vtipným nápisem nebo keramického slona.

7. Nemějete očekávání

Nemůžeš dát aspoň o Vánocích pokoj? Kolik z nás podobnou větu slyšelo jako dítě od rodičů a kolik z nás ji jako rodič vyslovilo? Nečekejte, že děti, které po celý rok překypují energií, se čtyřiadvacátého zklidní, že sourozenci, kteří jsou věčně v sobě, se na sebe začnou usmívat a používat slova „prosím a děkuji“, že manžel konečně jednou uklidí z kuchyňské linky hrnek po kávě.

Ve skutečnosti se i na největší flegmatiky na Štědrý den přenese lehká nervozita, která může z banální příhody udělat konflikt celorodinného významu. Smiřte se tedy s tím, že stejně jako jindy se tedy i na Vánoce bude v bytě válet po zemi oblečení, na umyvadle budou zbytky pasty a neustanou sourozenecké hádky. Už dávno přece víte, že zázraky se nedějí. A kdyby ano, může vás to mile překvapit.

8. Neobětujte se pro druhé

Neexistuje nic horšího než manželka a matka, která má pocit, že musí pro rodinu udělat toto a pak tamto, těsně před Vánoci padá vysílením a o svátcích rodině vyčte, jak je strašně unavená, protože se o všechno postarala a všem je to úplně jedno. Rozpláče se nebo začne křičet a zaručeně tím zkazí svátky všem okolo.

Zapamatujte si jedno: vaši snahu nikdo neocení. Už několik týdnů pečete, čistíte, vyrábíte, zdobíte a každému je to fuk, hlavně když po něm nechcete pomoc. Není tedy lepší si ve volné chvíli číst místo vyrábění andělíčků na sklo, jako to dělá zbytek vaší nevděčné rodiny? Nesnažte se ostatním připravit dokonalé Vánoce za cenu vlastního vyčerpání. Domluvte se na tom, co je opravdu důležité, a v rodině si rozdělte úkoly. Zapojí se i ti nejlínější, když uvidí, že vynaloží námahu na něco smysluplného, z čeho budou mít sami užitek.

9. Neporovnávejte se s ostatními

Vaše kamarádka se právě svěřila, že od poloviny listopadu napekla dvanáct druhů cukroví a hodlá pokračovat, před pár hodinami zabalila poslední dárek (do Vánoc zbývají celé dva týdny) a stihla už vyzdobit celý byt. Vy přitom máte v kanceláři nejvíc práce za celý rok, dopis Ježíškovi od dětí jste zatím jen přečetla a někam založila, vaše trouba zůstává studená a vlastně vám nezbývá čas ani na to, abyste přemýšlela, co je třeba zařídit.

Není nic horšího než se srovnávat s někým, kdo je o mílové kroky před vámi. Získáte automaticky pocit, že nic nestihnete a jste špatná manželka i matka. Co na tom, že zmíněná kamarádka nechodí do práce, stará se o jedno odrostlé dítě (vy máte tři) a vánoční přípravy jsou vlastně to jediné, v čem se realizuje.

Jediná rada zní: s paní Dokonalou se přestaňte do Vánoc vídat a napojte se na jinou kamarádku, která je na tom ještě hůř než vy a dárky bude nejspíš kupovat v předvečer Štědrého dne. Jedině takové srovnání je pro vás milosrdné.

10. Nestyďte se přiznat, že máte rádi Vánoce

Zkuste někdy v partě při popíjení svařeného vína vznést dotaz, kolik lidí má ve skutečnosti rádo Vánoce. Většina odpoví, že ne. Vadí jim, že se už v polovině listopadu obchody zaplní vánočními dekoracemi, které nám mají naznačit, že je nejvyšší čas začít nakupovat dárky, že se z Vánoc vytratil klid, namísto toho se z nich staly svátky komerce, kdy nejde ani tak o to, potěšit někoho dárkem, ale aby bylo vidět, že jste za něj utratili pořádný balík peněz, že celé adventní období je příliš hektické a nemáte čas vychutnat si tu atmosféru klidu a pravou podstatu svátků.

Když se však nad tím zamyslíte, podobná tvrzení slýcháte roky. Ať je vám dvacet, čtyřicet, šedesát. Lidé prostě vždycky měli pocit, že dříve Vánoce byly jiné, lepší. Ale tak to nemusí být, protože stejně jako jindy v životě i u svátků platí, že je budete mít takové, jaké si je uděláte. V obchodě vás přece nikdo nenutí nakupovat, doma uklízet, stát u kuchyňské linky, připravovat těsto na cukroví, dlouho do noci ho péct, mýt okna, prát záclony, drhnout koupelnu, vařit jídla, která nesnášíte, zvát si domů návštěvy a chodit na ně k někomu jenom proto, že se to má.

Když sebou nenecháte manipulovat, budete mít advent a Vánoce podle svých představ. A pak budete moci hrdě přiznat, že celé nastávající období máte ráda a nechtěla byste o ně přijít.