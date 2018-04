Artritida kloubů trápí mnohem častěji ženy

Klouby postižených lidí se postupem času deformují a tuhnou. Nedosti na tom, nezřídka se přidávají další potíže - nechutenství, deprese, artritida postihuje i další orgány. Revmatoidní artritida je zánětlivé chronické onemocnění, na nějž ještě medicína nenašla účinný lék, který by pacienty zbavil potíží navždy a bez následků. Přesto lékaři dovedou stav nemocných výrazně zlepšit.

Nemoc třeba spouští velký stres

"Onemocnění může propuknout v každém věku, ale nejčastěji to bývá kolem třicítky a pak kolem padesátky," vysvětluje lékař Pavelka. Zřejmě to souvisí s hormonálními výkyvy v době těhotenství a pak klimakteria. Impulzem může být také nějaký hodně velký stres, případně nějaká jiná choroba nebo úraz, s nimiž se tělo obtížně vyrovnává. Jak to všechno souvisí?

Revmatoidní artritida patří do skupiny autoimunitních chorob. Její příčina není zcela známa, ale zjednodušeně se dá říci, že v případě těchto chorob imunitní systém lidského těla nereaguje úplně normálně - místo toho, aby se bránil skutečným vetřelcům, zaútočí de facto na vlastní organismus. Proč však někdo onemocní a někdo ne? "Velkou roli hrají vrozené vlohy," říká Pavelka.

Revmatoidní artridita artróza Když starší lidé říkají, že mají "revma", ve skutečnosti mají většinou na mysli artrózu.

Revmatoidní artritida

* zánětlivé onemocnění kloubů, projevuje se bolestí

* postupem času se klouby deformují a tuhnou

* souvisí s poruchou imunity

Artróza

* nezánětlivé degenerativní onemocnění kloubů

* zhoršuje se s věkem

* příčinou je zejména přetěžování kloubů

Léčba? Zázrak ne, ale pomoc ano

Je třeba přiznat jedno: ani moderní medicína ještě neumí artritidu vyléčit. Objevují se však stále lepší přípravky, pomocí nichž může pacientům výrazně ulevit. Největší novinkou jsou takzvané biologické léky, které působí cíleně přímo na špatně fungující buňky. Bohužel, jsou velmi drahé, a tak je zatím dostávají jen ti nemocní, u nichž dosavadní léčba nezabírá.

Ke klasice v oboru patří antirevmatika, v těžších případech potom kortikosteroidy nebo soli zlata. Zničené klouby mohou nahradit endoprotézy. "Revmatochirurgie dokáže nahradit nejen velké klouby, ale i malé klouby v zápěstí," tvrdí ředitel Revmatologického ústavu, a dává tak naději lidem, u nichž se léčba nesetkala s úspěchem a hrozí jim například, že skončí na vozíčku. Život nemocných zlepšuje také rehabilitace a cvičení. Mnohé z nich organizuje Revma Liga, pacientská organizace, jež spolupracuje mimo jiné s pražským Revmatologickým ústavem.