Vůně nás zbaví úzkosti nebo stresu. Pomáhají i v kvalitní kosmetice

Jeden připomíná dětství, jiný první lásku a další třeba dovolenou u moře. Kdo si někdy vybíral parfém, asi podobný sled asociací zná. Reakce na různé vůně se ostatně formují v limbickém centru – to je část mozku, kde se tvoří i paměť, projevy nálady, dokonce pud sebezáchovy.

„Když ucítíme určitou vůni, vnímáme nejprve pocit z ní. Může nám navodit i konkrétní vzpomínku na něco příjemného, nebo naopak nepříjemného,“ vysvětluje Adéla Zrubecká, spolumajitelka firmy Nobilis Tilia.



Vůně nás podle ní ovlivňují víc, než si uvědomujeme. Neplatí to jen pro parfémy, podobný princip uplatňujeme, i když si kupujeme třeba mýdlo nebo krém na obličej: „Podvědomě si vybíráme takovou kosmetiku, která je nám příjemná i podle vůně.“ Do velké míry jsou naše reakce individuální, každý máme jiné vzpomínky a reakce. „Některé éterické oleje ale voní většině lidí: jsou to hlavně citrusy, které vyvolávají pozitivní asociace,“ říká Zrubecká, která je certifikovanou aromaterapeutkou.

Proti nervům i úzkosti

Běžné nákupy v drogerii jsou jedna věc, aromaterapie vše posouvá ještě dál. Není to žádné „ezo“, je to věda, která studuje naše tělesné reakce na jednotlivé vůně nebo pachy. Přes nosní sliznici se totiž molekuly vůní dostávají do mozku, ale taky do krevního oběhu. „Proto můžou působit i na krevní oběh nebo stimulovat konkrétní orgány. Je to komplexní neurochemický proces,“ říká expertka.



Fakta o čichání Člověk cítí méně než mnoho jiných obratlovců: má „pouhých“ 10 milionů čichových buněk. I tak může vnímat až 3 000 čichových kvalit - vůní. Každá látka má odlišný čichový práh. Ten u lidí stoupá s rostoucím věkem, a tak se naše schopnost vnímat některé vůně postupně snižuje.

Éterické oleje z rostlin, které aromaterapeuti používají, se vybírají tak, aby vyvolaly určitou biologickou aktivitu. A ta zase může ovlivnit psychiku. Tak se třeba oleje z borovice, cedru či rozmarýnu používají na posílení, když se cítíme vyčerpaní. „Proti úzkosti a splínu zase pomáhají vůně, které povzbudí, probudí optimismus a kreativitu: třeba oblíbené citrusy.“

Naordinovat si je můžeme sami, ale na začátku je přece jen lepší poradit se s odborníkem. „Ten už účinky éterických olejů zná a pomůže vám se v nich zorientovat,“ popisuje Adéla Zrubecká. „Může vám i namíchat směs podle toho, co zrovna nejvíc potřebujete. Samozřejmě by při tom měl klást důraz na to, aby vám vůně vyhovovala, abyste s ní souzněli.“ I podle toho se prý pozná, co nám zrovna chybí a jakou náladu bychom potřebovali „doplnit“.

Kam s olejem?

Použití je různé. Olej můžeme nakapat do aromalampy, difuzéru nebo inhalační tyčinky; naředěný s rostlinnými oleji se vtírá na spánky a na zápěstí, prostě tam, kde máme důležité tepny; a zabírá taky při aromaterapeutické masáži. Někdo si éterický olej kape do kosmetiky, kterou běžně používá, k sehnání je dnes i spousta přírodních kosmetických produktů, které je obsahují.



Čicháte správně? Při normálním dýchání se ke sliznici v nose dostává málo molekul. „Lepší je nadechnout se rychle, krátce a přerušovaně, podobně jako když pes větří,“ radí odbornice. Vše o parfémech najdete na webu Arome.cz



Ať už si je pořizujeme v jakékoli formě, měli bychom dát přednost olejům přírodním. „Syntetické vůně jsou mnohem levnější, jenže nemají jedinečnou bioaktivitu, kterou mohou poskytnout jen přírodní látky,“ vysvětluje odbornice. „Navíc jejich účinky nejsou prokázané.“ Totéž platí pro voňavky i pečující kosmetiku – uměle parfemované výrobky mohou vonět příjemně, ale jen ty s přírodními aromaty mají navíc terapeutický efekt.

Platí to při běžné únavě, stresu nebo „depce“, ale výzkumy prokázaly, že aromaterapie pomáhá i při léčbě psychických onemocnění. „Umí podstatně zlepšit kvalitu života a pomáhá řešit vedlejší příznaky,“ myslí si Adéla Zrubecká. Je to třeba případ uklidňující levandule, kterou si naše babičky sušily a dávaly pod polštář, aby se jim dobře usínalo. „V Německu se prodává přímo v kapslích, je to jeden z nejúčinnějších prostředků proti nespavosti.“

