Aromaterapie: voňavý lék pro tělo i duši

Zkuste recepty našich předků proti únavě. Využívali léčivou sílu rostlin, ke kterým se dnes rádi vracíme. Nemusíte mít doma destilační přístroj a zahradu s bylinkami, abyste získali oblíbenou esenci, když vás zrovna bolí svaly. Stačí mít po ruce aromatický olejíček. Jak vlastně vzniká?

Vonné silice získané destilací z rostlin se spojí s oleji. Nejkvalitnější oleje jsou za studena lisované, aby v sobě uchovaly sílu rostlin. Silice se snadno rozptýlí v prostoru, a proto se využívají do vonných kompozic nebo aromaterapeutických přípravků či parfémů.

Aromatické oleje se využívají k péči o pleť a k masážím. Než si koupíte lahvičku s esencí do aroma lampy nebo masážní olejíček, hledejte na etiketě název rostliny v českém i latinském jazyce a místo původu rostliny. Všímejte si ceny, příliš levné esenciální oleje mohou být syntetické a jejich účinnost je sporná nebo žádná. Odpovídající účinek mají pouze 100% přírodní silice v olejích. V období chřipek je můžete inhalovat (např. máta, eukalyptus) - využijte aroma lampičku nebo položte misku s vodou a pár kapkami na topení.

Ve wellness hotelech se můžete setkat se saunami, v nichž pokládají snítky rostlin na rozpálená kamna. A stejný účinek mají esenciální oleje. Vůně (stačí 10-20 kapek) prostoupí celým tělem a podporuje očistný proces. Při nízkém nebo vysokém krevním tlaku pamatujte na to, že některý olej potíže tlumí a jiný naopak podporuje. Bergamot, litsea cubeba, pomeranč či třezalka mohou zase po slunění způsobit skvrny na kůži. Při výběru vhodné esence se proto poraďte s aromaterapeutem.

Pro tvář

Používání aromaterapie v péči o pleť není příliš rozšířené. Přitom obličejové regenerační oleje dovedou nahradit krémy. Navíc jich spotřebujete míň a mají výraznější účinky. Stačí několik kapek jemně vetřít do vyčištěné suché či vlhké pokožky obličeje, krku a dekoltu. Pokud se obáváte chemických přísad v krémech, u olejů je s jistotou nenajdete. Získávají se destilací a lisováním, a tím pádem si zachovávají všechny účinné látky z rostlin.

Esenciální olej s vitaminy A, E, F a lecitinem má zklidňující účinky a zpomaluje stárnutí suché a citlivé pleti. Esenciální olej s jasmínem rozjasňuje suchou a zralou pleť.

Aromatické esenciální oleje z růžového dřeva, pelargonie a výtažků z lotosu stahují a čistí smíšenou pleť. Olej z lískového oříšku hydratuje.

Výtažky z granátového jablka obnovují přirozenou zásobu vody v pleti a esenciální olej ze zázvoru povzbuzuje pleť oslabenou a unavenou stresem.

Pro tělo

Tělo provoňte masážními oleji. Uvolníte ztuhlé svaly a zjemníte pokožku. Masážní olej nanášejte vždy od kotníků směrem k srdci. Než je použijete, udělejte si test snášenlivosti na předloktí. Silná koncentrace může způsobit alergické reakce. Některé masážní oleje lze použít i ke koupeli. Nakapejte do vody pár kapek oleje a inhalujte. Pomůže vám to k relaxaci po únavném dni nebo k uvolnění dýchacích cest při nachlazení. Samotné esence do koupele nepoužívejte, mohli byste si popálit pokožku.

Esenciální oleje z grapefruitu, hřebíčku a zázvoru podněcují cirkulaci lymfy a podporují vylučování toxinů a vody. Olej vyhlazuje pokožku, aniž by ji příliš zamastil.

Dopřejte si koupel se zklidňujícími účinky vonných esencí ze sladkých mandlí a tropických květin.

Esenciální oleje z levandule, pelargonie a čajovníku uklidňují mysl. Olej z rakytníku,meruňky a brutnáku zvláčňuje pokožku. Přidejte do koupele pár kapek nebo namasírujte unavené svaly.

Krátkou masáží uvolníte ztuhlé svaly. Olejem s vanilkou jemně provoníte pokožku.

Zvláčňující balzám s olejem z heřmánku,bazalky a pelargonie po koupeli. Peeling na tělo vyhlazuje pokožku a šetrný tělový peeling ji zjemňuje a vypne.

Pro duši

Esenciální oleje, které dodávají rostlinám specifickou vůni, mají léčivé vlastnosti. Při stresech a vypětí vám pomohou k uklidnění a psychické pohodě. Stačí, když kápnete do aromalampičky 3 kapky oleje nebo zapálíte voňavou svíčku s uklidňující esencí. Pomáhá levandule, meduňka nebo rozmarýna. Esenciální oleje ale používejte s mírou, některé z nich mohou být ve vyšších koncentracích omamné a při inhalaci mohou způsobit bolest hlavy.

Zapalte si současně dvě svíčky - květinovou a dřevitou, ale daleko od sebe. Výsledná nevšední vůně se pak tvoří uprostřed místnosti.

Smyslná exotická vůně s uklidňujícím heřmánkem, stimulujícím ylangylag a vábivým vetiverem a pižmem.

Rozpusťe ve vaně aromatickou sůl z Mrtvého moře s esenciálními oleji. Zlepšují náladu a pečují o pleť.

Tělové kakaové máslo s esenciálními oleji zlepšuje stav povadlé pokožky s celulitidou. Provoní tělo.