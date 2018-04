Aromaterapie: blaženost sama

Aromaterapii lze definovat jako cílené používání esenciálních olejů k udržení, podpoře a zlepšení fyzické, emocionální a duševní pohody.

Esenciální oleje jsou těkavé, snadno se odpařující látky, které se přirozeně vyskytují v mnoha druzích rostlin. Ukládají se v různých částech - listech, okvětních lístcích, dřevě, pupenech či plodech.

Olej se získává několika metodami, nejznámější je parní destilace a lisování za studena. Esenciální oleje jsou velice aromatické a jejich vůně je důležitou složkou přírodních léčivých vlastností.

Existují různé aplikace esenciálních olejů. Mezi nejbezpečnější a nejpoužívanější patří absorpce olejů kůží prostřednictvím masáží, mastí, obkladů a koupelí. U všech metod je účinek vždy fyzický a zároveň i psychický.

Použití olejů do koupele je jeden z nejpříjemnějších způsobů jejich využití. Dochází k utišení svalových bolestí, celkovému zklidnění organismu a uklidnění nervů. K provonění místnosti a pročištění vzduchu lze pro aplikaci olejů použít dnes všeobecně dostupné odpařovače esenciálních olejů.

Antibakteriální účinky mají všechny esenciální oleje, některé více, jiné méně. Pokud jich chceme využít jako osvěžovače vzduchu bez odpařovače, sáhneme po oblíbené vůni a nastříkáme několik kapek na radiátor, na koberec, do sáčku vysavače, když luxujeme, nebo přidáme několik kapek do vody při vytírání podlahy.

Dbejme na to, abychom používali pouze bezbarvé oleje, aplikujeme-li je na prádlo nebo nábytek; jinak by zůstaly skvrny. Vedle účinků proti běžným bakteriím nezapomínejme na to, že také zlepšují náladu.

Použití aromaterapie jako podpůrné léčebné metody lze využít u mnoha nemocí a potíží, jako je např. stres, napětí, migrény, angíny, virózy, rýma, problémy s krevním tlakem, záněty, revmatismus a artritida atd. V těchto případech lze doporučit použití esenciálních olejů po dohodě a poradě se zkušeným aromaterapeutem.

Pro ty, kteří by si rádi aromaterapii vyzkoušeli sami, je určen následující návod na použití netoxického a nedráždivého esenciálního oleje Tea tree. Jedná se o esenciální olej z malého stromu rostoucího v Austrálii.

Lék získávaný z tohoto "čajového stromu" byl používán již prvními evropskými osadníky. V roce 1923 studoval esenciální olej této rostliny vědec A. R. Penfold a zjistil, že má antiseptické a baktericidní účinky dvanáctkrát silnější než běžné léky.

Pokud jde o protiinfekční účinky oleje Tea tree, jsou jedny z nejlepších a olej může být bezpečně používán na široký rozsah bakteriálních, virových a plísňových infekcí. Protože posiluje imunitu, lze jej aplikovat nejenom k ničení choroboplodných zárodků, ale i k prevenci proti návratu infekce.

Olej můžeme s úspěchem použít na infekce zahrnující nachlazení, chřipku, zánět ucha, zánět průdušek nebo močového měchýře. Je dobrý také na kožní infekce a lišeje. Uklidňuje nervy a proto je také určen na duševní únavu a nervovou slabost, zvláště u lidí s oslabeným imunitním systémem.

Olej posiluje plíce a tělesného ducha, a pomáhá tak podporovat pozitivní náhled a samoléčebné síly. Postačí nakapat čtyři až šest kapek čistého esenciálního oleje do teplé lázně, dobře promíchat a odpočívat ve vodě minimálně 10 minut.

Pro příjemné relaxační koupele si dnes můžete koupit již namíchané směsi esenciálních olejů s takzvaným nosním olejem (tím je např. za studena lisovaný mandlový olej). Pokud však navštívíte aromaterapeuta, ten vám vybere olej nebo směs olejů přímo "na tělo" a psychologické a fyzické účinky esenciálních olejů budou tak co největší.

Aromaterapie je tedy jednou z nejpříjemnějších a šetrných přírodních terapií pro širokou škálu fyzických, emocionálních a duševních problémů.