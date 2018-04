Armani představil novou vesmírnou haute couture kolekci

Armani Privé kolekce na jaro a léto 2011 se nese v duchu vesmírné fantazie se silným neo-retro nádechem. Pětasedmdesátiletý návrhář našel téma své nejnovější kolekce v truhle plné vzácných kamenů, ty se také staly nedílnou součástí jednotlivých modelů.

Křišťály v mnoha velikostech, od drobných po skutečně masivní zbroušené po vzoru diamantů, se objevily na šatech, kabelkách i špercích. Vysoký lesk byl k viděni na absolutně všem včetně rtů, bot a klobouků, které exkluzivně pro Armaniho kolekce navrhl anglický kloboučník Phillip Tracy.

Své pověsti mistra minimalismu ovšem Armani dostál. Co přidal na lesku a třpytu, to ubral na střizích a vrstvách látek. Nechal odhalená pouze paže a ramena, vše ostatní zakryl, aniž by ubral na smyslnosti a snažil se schovat cokoliv z krásy křivek ženského těla.

Oslnivě zářivé body vykukující z kontrastně barevných šatů a kostýmů jasně evokovaly lidské představy o tělech mimozemšťanů a Tracyho klobouky zase létající talíře malých mužíčků.

Pro modely Armani vybral hladké materiály s vysokým leskem, pár těch se strukturovaným povrchem připomínaly mapu Měsíce. Mnohé modely právě díky ultra hladkému povrchu s maximálním možným leskem vypadaly jako stvořené z tekutého kovu rozžhaveného Sluncem.

Nad řadou šatů zůstával rozum stát. Jak vůbec může sukně v podobě otevřeného měsíčního kráteru držet na těle? Je to stále látka, nebo umělý latex, oblíbený materiály fetišistů? Armani jasně dokázal, že si místo mezi tvůrci prestižní haute couture skutečně zaslouží.

Co se týče barev, i v tomto případě italský designér neopustil mimozemský prostor. Chladná šeď ostře si tu pohrává se žhavou rudou planety Mars, uranovou modří, fosforeskující růžovou, neónově zelenou, bělobou Mléčné dráhy i pozemskou modří.

Hvězdami se to na přehlídce jen hemžilo, a to nejen těmi nebeskými. V první řadě usedla mj. držitelka Oscara herečka Jodie Foster, dlouhodobá obdivovatelka Armaniho tvorby, či oslňující Sophia Loren, která ve svém věku jasně dokazuje, že krása a kouzlo ženskosti nemá s číslem v občance vůbec nic společného. Otázka zní, která z hereček si oblékne některý z vesmírných modelů na letošní předávání Oscarů?