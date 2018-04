Černé kroje, nahá kůže. Podívejte se na přehlídku nejmladší české módy

Mezi všemi světovými i českými týdny módy by se mohl každoroční festival Arcolor docela snadno ztratit. Ale byla by to škoda, představuje totiž pražskému publiku módní autory, kteří zatím nejsou příliš známí, ale už mají co říct. Podívejte se, jak vypadal šestý ročník.