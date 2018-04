Pro šaty k Arabům. Zahalují tělo s elegancí i odhalují jeho přednosti

Hledáte-li esenci ženskosti a tolik obdivovaného pařížského stylu oblékání, podívejte se více na východ. Tvorba návrhářů z arabských zemí se stále výrazněji prosazuje. Zatímco francouzské značky ztrácejí svůj glanc a raději experimentují mnohdy na úkor svých klientek, designéři pocházející z Blízkého východu převzali jejich úlohu.

Nebojte se, o svůdnost u nich nouze není. Rádi odhalují tělo a poukazují na ženské křivky. Umějí to způsobem, který má zároveň noblesu i eleganci. Svou tvorbou ukazují, že být sexy neznamená nutně zkrátit sukně pod zadek a prohloubit výstřih do pasu. I když i proklatě hluboký dekolt dokážou vypracovat v mistrovské dílo plné elegance a vytříbeného vkusu.

Elie Saab Haute Couture

Největší hvězdou mezi návrháři na východ od evropského kontinentu je bezesporu Libanonec Elie Saab. Jeho dráha začala ve velmi útlém dětství, módu studoval pouhý rok a již v osmnácti letech si otevřel vlastní značku a ateliér. Při pohledu na jeho práci snadno pochopíte, proč jej zbožňují bohaté a slavné ženy, a to včetně princezen a celebrit jako Angelina Jolieová, Cameron Diazová, Gwyneth Paltrowová i topmodelka Karolína Kurková.

Svou podzimní haute couture kolekci představil v paláci přímo na slavné Rue Cambon, jen pár kroků od legendárního sídla Coco Chanel. Pro nadcházející sezonu se Saab nechal inspirovat opulentní zdobností byzantské říše, téma si s ohledem na svůj styl nemohl vybrat lépe. Již první model - černý, bohatě vyšívaný kaftan si nic nezadal s obdivovanými róbami, pro které je tolik vyhledáván.

Výšivkami a velejemnými krajkami couturiér rozhodně nešetřil. Ne náhodou dostal Saab v roce 2003 svolení používat pro své kolekce označení haute couture. Nad řemeslnou zručností jeho pařížské dílny se tajil dech. Na jeho modelech odkazujících na tureckou zdobnost poznáte kouzlo vysoké krejčoviny na první pohled.

Stovky hodin strávených vyšíváním hedvábné organzy, hedvábného žakáru i krajek Chantilly se vyplatily, přítomné dámy na přehlídce naprosto ohromily. Barevnou paletu ponechal příjemně decentní, z řady jemných odstínů šampaňského, zlata, nadčasové černi, nebeské modři a jemné růžové vyčnívaly nad jiné modely v nefritové.

Celková silueta podzimní kolekce se nese v ryze ženském a elegantním duchu se zdůrazněným štíhlým pasem. Sukně volně splývají kolem těla, dávají mu dostatek prostoru a pohodlí a zároveň jemně poukazují na svůdné křivky těla.

Georges Hobeika Couture

Saabovým krajanem, který se v posledních sezonách úspěšně prosazuje na mezinárodním trhu, je Georges Hobeika. Ani ten si nenechal ujít přehlídky haute couture a představil svou nejnovější kolekci. Zatím se sice nemůžu chlubit členstvím v Obchodní asociaci vysoké módy jako Elie Saab, ale to je pouze otázkou času, kdy se i on dostane to vybrané společnosti nejlepších módních značek.



Kolekci couture pro sezonu podzim - zima 2012/2013 nazval šarmantní designér příznačně "Pohádka". V zákulisí popsal svou vizi jako tanec víl v ráji, ale svoboda žít znamená svobodu milovat. Jeho romanticky laděné šaty na společenské události nejrůznějšího významu svou jemností skutečně evokovaly rajskou zahradu s průzračnými fontánami, romantickými zákoutími a svůdnou atmosférou.

Hobeika tentokráte značně rozšířil barevnost své kolekce, aniž by utrpěla harmonie celku. Na přehlídkové molo vyslal šaty v sexy karmínové, svěží malinové, nebeské a bermudské modré, jalovcově zelené a decentní fialové.

Návrhář pracuje i s látkami, které vzájemně kombinoval a vrstvil s obdivuhodnou zručností a lehkostí. Do mnohých modelů zapracoval rafinovaným způsobem také těžký hedvábní samet. Právě tento detail jasně poukázal na sezonu, pro kterou jsou společenské modely určeny.

Na rozdíl od Saaba pracoval Hobeika s nákladnými výšivkami méně velkoryse, o to více však na šatech vynikají svou unikátností. I další rozdíl mezi kolekcemi dvou Libanonců zjistíte na první pohled.

Zatímco Saab celou kolekci postavil na výšivkách a průsvitných krajkách, které mnohdy ve světlech reflektorů odhalily spoustu nahé kůže, Hobeika šel na smyslnost své couture linie rafinovaněji: vrstvením transparentního hedvábí. Tím mohl i prosté, nikterak zdobené kousky oblečení prezentovat po boku těch zdobných, aniž by narušil celistvost své podzimní kolekce a i ukázal více, než by si modelky přály.

Oba designéři opět v Paříži podali jasný důkaz prospěšnosti globalizace světa módy. Svěží vítr z východu paní módě svědčí a bohaté klientky se nemusí bát, že by přišly o své elegantní a nákladné róby.

Když je nebaví experimenty evropských návrhářů, ti arabští jim nabízejí více než rovnocennou náhradu. Arabští tvůrci si dokonale osvojili umění svůdnosti při zachování elegance a obdivované ženskosti.