Všechny chutě a vůně arabské kuchyně

Hommos - pomazánka z cizrny

všechny arabské země

200 g cizrny

1 l vody

šťáva ze 2 citronů

150 g tahini

4 stroužky česneku

sůl

na ozdobení olivový olej

špetka sladké papriky

najemno nakrájená hladká petrželová nať

několik zrnek uvařené cizrny na ozdobu

1. Cizrnu namočíme přes noc do vody. Druhý den vodu slijeme, luštěniny zalijeme čerstvou vodou, přivedeme k varu a sbíráme tvořící se pěnu. Na mírném ohni vaříme tak dlouho, až se zrnka cizrny lehce oddělují od slupky. Scedíme je a vývar uschováme stranou. Několik zrnek oddělíme na ozdobu hotové pomazánky.

2. Cizrnu, citronovou šťávu, tahini, česnek a trochu vývaru rozmixujeme na hladké pyré a osolíme.

3. Podáváme v hlubších, nejlépe keramických miskách, lehce posypané sladkou paprikou a nakrájenou petrželkou. Uprostřed utvoříme důlek, do něj vlijeme olivový olej a několik zrnek uvařené cizrny.

tip: co je to tahini? Tahini je jemná kašička z opražených a rozdrcených sezamových semen. Je nezbytnou součástí mnoha arabských pomazánek (hummus, baba ghanuž, tarator..), zálivek, přidává se i do masitých, drůbežích a rybích pokrmů. Originální tahini v konzervách dnes již můžeme koupit ve specializovaných prodejnách s arabskými a orientálními potravinami. V případě potřeby je možno tahini nahradit arašídovým máslem, ale chuť pokrmů se bude od originální přece jen lišit.

Fatajer plněný špenátem

všechny arabské země

Na těsto:

1/2 kg hladké mouky

1 1/4 šálku vody

3/4 lžíce soli

1/2 sáčku sušeného droždí (nebo 5 g čerstvého droždí)

Na nádivku:

2 šálky scezeného špenátového protlaku

1/2 šálku nakrájené cibule

1/4 šálku citronové šťávy

2 lžičky kořenící směsi sumah (k dostání v prodejnách s orientálními potravinami)

špetka soli

1. Droždí nasypeme do vody, rozmícháme a necháme chvíli stát. Poté vlijeme do osolené mouky. Důkladně prohněteme. Dobře vypracované těsto necháme kynout 2 hodiny na teplém místě.

2. Připravíme si nádivku z uvedených surovin, promícháme a necháme 30 minut odležet.

3. Na pomoučněném válu vyválíme vykynuté těsto a skleničkou vykrajujeme placičky. Ty plníme nádivkou a hrany stiskneme do podoby trojhránku.

4. Fatajery upečeme v troubě na pomaštěném plechu dozlatova.

Kuře se sušeným ovocem

Maroko, Alžír, Tunis

1 kuře

1 cibule

2 stroužky česneku

1/2 šálku konzervované cizrny

1/4 šálku předem namočených rozinek

1/4 šálku sušených meruněk

1/4 šálku sušených švestek

2 lžíce piňolek (jedlá olejnatá semena borovice pinie)

1 šálek oloupaných a nakrájených rajčat

1 šálek kuřecího vývaru

2 lžíce rajčatového protlaku

2 lžíce čerstvých lístků koriandru

olej

1. Kuře naporcujeme na 8 dílů. Rozehřejeme olej a osmahneme na něm cibuli nakrájenou na měsíčky a utřený česnek. Poté přidáme maso a nasekané koriandrové lístky.

2. Po 10 minutách smažení přidáme rajčata, osolíme a opékáme dalších 10 minut. Pak do pánve přidáme cizrnu, sušené ovoce a piňolky, zalijeme protlakem rozmíchaným s vývarem a vaříme, až je kuře a ovoce zcela měkké.

3. Podáváme s vařenou rýží.

Smažené kardamomové rohlíčky saluk

země Perského zálivu

0,2 l mléka

400 g hladké mouky

1 lžička kypřicího prášku do pečiva

1/2 lžičky mletého kardamomu

100 g másla

olej na smažení

moučkový cukr na obalení

1. Mléko svaříme a necháme vychladnout. Mouku důkladně promícháme s kypřicím práškem a kardamomem. Vlijeme do ní rozpuštěné vlažné máslo a mléko a vařečkou vypracujeme hladké těsto.

2. Z těsta vykrajujeme lžičkou malé kousky, z nich vytvarujeme silnější tyčinky a ohneme je do podoby rohlíčků.

Rohlíčky usmažíme v horkém oleji po obou stranách dozlatova. Poté je vyjmeme z oleje a necháme na papírovém ubrousku okapat. Nakonec rohlíčky obalíme v moučkovém cukru.

3. Podáváme je studené nebo teplé, ozdobené šlehačkou.