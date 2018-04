Voda, která (ne)zabije chuť dezertu. Pronikněte do tajů aquasommeliérství

Když host přijde do restaurace, je v první řadě žíznivý – a jeho žízeň by měla uhasit taková voda, která mu nejvíc zachutná. Největší problém? Voda se často podává velmi studená. Nejenže je to nezdravé a ztrácí se perlivost, ale nevhodná teplota vody ovlivňuje také chuť vína.

„Správná teplota vody při podávání je 8–12 stupňů Celsia, při podávání s vínem by měla mít teplotu 12 až 17 stupňů Celsia. Neperlivé vody podáváme s vínem při teplotě 12 stupňů Celsia, čím vyšší obsah CO2, tím by měla být voda teplejší. Lahev s vodou musí být vždy otevřena před hostem – stejně jako víno,“ říká aquasommeliérka Beáta Vlnková.

Aquasommeliérka Beáta Vlnková