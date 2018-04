Příliš mnoho éček zakrývá nekvalitní výrobek. Jak zjistit, která škodí

Éčka, nebo-li potravinářské přídatné látky, tedy aditiva, se záměrně přidávají do potravin z různých technologických důvodů. Pro delší trvanlivost, hezčí vzhled, vhodnější konzistenci či lepší chuť.

„Konzervační látky za účelem prodloužení doby trvanlivosti, barviva pro dosažení ideální barvy, aromata pro zvýraznění chuti, dále látky želírující, zahušťovadla a další. Je jich zkrátka celá řada,“ vysvětluje dietoložka Karolína Hlavatá.

Podle profesorky Jany Dostálové z pražské Vysoké školy chemicko-technologické musí být přidávání aditiv omezené na případy, kdy je to z technologického hlediska nezbytné.

„Nesmí se používat k zakrytí následků použití vadných surovin a nehygienických postupů při zpracování, balení, skladování a dopravě. Nesmí spotřebitele uvádět v omyl a musí mu přinášet užitek,“ řekla iDNES.cz Dostálová.

Do mléka éčka nesmí

Za přídatné látky se nepovažují potraviny, jako jsou sacharidy, chlorid sodný, mléčné bílkoviny nebo koření, i když mohou mít též vliv na vlastnosti potraviny.

Všechna éčka, která se používají, musí být bezpečná a povolená mezinárodním úřadem EFSA (European Food Safety Authority), který o jejich používání rozhoduje na základě hygienicko-toxikologických testů.

Jsou určena jejich maximální množství, která se smí do určité potraviny použít, přičemž do některých se přidávat nesmí - například do mléka a neochucených mléčných výrobků, medu nebo přírodních minerálních vod.

EFSA průběžně éčka prověřuje a pokud zjistí jejich případné negativní účinky, jejich používání zakáže. Někdy sníží množství, které je povoleno používat.

Profesorka Dostálová doporučuje nekupovat výrobky, které obsahují příliš mnoho éček. Důvod?

Zkontrolujte si éčka v mobilu Seznam všech éček včetně jejich zhodnocení vám nově nabízíme ke stažení zdarma jako aplikaci do mobilu.

Stále totiž existují skupiny éček, u nichž bychom měli být na pozoru. Kromě konzervantů a sladidel by si lidé měli dávat pozor i na umělá barviva.

„Ve většině případů jde o nekvalitní výrobky z hlediska surovinového složení a výživové hodnoty,“ konstatuje Dostálová. Při konzumaci potravin obsahujících velké množství látek s kódem E by tedy mělo platit heslo všeho s mírou, raději se poohlédněte po shodné potravině s lepším složením.

Velkou opatrnost byste měli věnovat hlavně výběru potravin, které jsou určené dětem. „Nápoje se sladidly a konzervanty bych dětem raději nedávala. Rovněž příliš mnoho barevných cukrovinek není pro děti vhodné - tam škodí i cukr,“ poznamenala Jana Dostálová, přední česká expertka na potraviny.

Pozor na obalu nemusí být označení E

Podle zákona je povoleno uvádět přídatné látky na obalu buď jejich kódem E nebo chemickým názvem. Výrobci často volí raději chemický název, protože lidé se „éček“ obávají.

Používání éček závisí vždy na druhu potraviny. „Například v margarínech se používají emulgátory a v některých výrobcích i konzervanty. V cukrovinkách se velice často používají barviva. Masné výrobky obsahují dusitan sodný, levné výrobky i řadu dalších éček,“ vysvětluje Jana Dostálová.

Relativně málo se používají éčka do mléčných výrobků. Nejčastější jsou tavicí soli v tavených sýrech, zahušťovadla v ochucených jogurtech. „Do sladkých nápojů se používají konzervanty a sladidla. Nejvíce éček je asi v různých pomazánkách, ale bývají i v pekařských výrobcích,“ dodává Dostálová.

Éčka nejsou jen syntetické látky, ale i zcela přírodní. „Příkladem, jak mnoho éček může obsahovat potravina přírodního původu, je rajče. Má jich šestnáct,“ dodala Dostálová s nadsázkou, protože rajské jablíčko s přírodními éčky vyrostlo.