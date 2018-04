Jehličky, které pomáhají. Mezoterapie se používá proti vráskám i akné

Mezoterapie je technika, při které se do střední vrstvy kůže injekčně zavádějí aktivní látky – léčebné roztoky, které obsahují vysoké koncentrace vitamínů a koenzymů aminokyselin. „V estetické medicíně využíváme mezoterapii převážně ke zpomalování procesu stárnutí pokožky,“ vysvětluje Jitka Chaloupecká, korektivní dermatoložka z Laserového centra Anděl.



Jak zastavit čas V novém seriálu zkoumáme fenomén omlazování.

Jak funguje kosmetika, lékařské zákroky i výživa? Čtěte každé dva týdny.

Jak to funguje? „Základní účinky jsou regenerace a hydratace pleti, vyhlazení jemných vrásek, celkové zlepšení vzhledu a kvality pokožky,“ jmenuje lékařka. „Při ošetření se aplikuje nejčastěji gelová substance z kyseliny hyaluronové, která má antioxidační vlastnosti a velkou schopnost vázat vodu.“

Téměř bez bolesti

Před ošetřením se oblast pokožky důkladně očistí a vydezinfikuje. Ultratenkou jehličkou se roztok aplikuje do střední vrstvy kůže, takzvaného mezodermu. „Mezoterapii provádíme zaváděním velmi malého množství revitalizačních substancí do kůže pomocí velkého množství jemných vpichů, někdy i s pomocí přístroje,“ popisuje Jitka Chaloupecká.

Dodává, že díky přístrojové mezoterapii může lékař nastavit přesné množství aplikované látky i hloubku vpichů. Gelová substance může kromě zmiňované kyseliny hyaluronové obsahovat například vitamíny, cukr mannitol, antioxidanty, minerály a stopové prvky. Přesný postup léčby a složení léčebných roztoků určí lékař na základě stáří a stavu vaší pokožky.

Pozor na slunce

Ihned po aplikaci se ošetřované místo zchladí. Bývá zarudlé, oteklé a většinou vznikne pár drobných modřinek. Následně lékařka místo ošetří antiseptickým krémem. Další den už můžete použít kosmetiku, na jakou jste zvyklá. Asi týden po zákroku se však musíte vyhýbat přímém slunci, návštěvám solária, bazénu a sauny. Samozřejmostí je používání krému s vysokým SPF.

Zákrok trvá podle rozsahu a typu ošetřované lokality (obličej, dekolt, ruce) od pěti do šedesáti minut. Aby byl výsledek co nejlepší, obvykle se provádějí tři zákroky, které následují vždy po třech týdnech za sebou, a to ideálně dvakrát do roka.

„Mezoterapii není vhodné aplikovat do míst, kde probíhá zánětlivé kožní onemocnění. Nehodí se ani pro těhotné ženy, to kvůli nanášení znecitlivujícího krému před samotným zákrokem,“ vysvětluje Jitka Chaloupecká.

Na vrásky, jizvy i vlasy

Mezoterapie má široké medicínsko-kosmetické využití: používá se nejen k redukci vrásek, ale i k potlačení jizev a alopatických ložisek. V kombinaci se zdravým životním stylem a pravidelným pohybem může pomoci zmírnit celulitidu. Na akné taky platí, tady se ovšem aplikuje vlastní plazma klienta.

Zajímavou novinkou je pak využití metody k podpoře vlasového růstu, ať už se stav vaší hřívy zhoršil z důvodu stresu, operace, redukce hmotnosti nebo hormonální dysbalance. V tomto případě je na místě konzultace dermatologa i trichologa, který provede diagnostiku vlasů a pokožky hlavy.

Podívejte se, jak vypadá mezoterapie s pomocí přístroje: