Antonín Baudyš: Kvůli horoskopu klidně zruším schůzku

V první polovině devadesátých let byl ministrem obrany. Do povědomí lidí se tehdy zapsal díky pracovní cestě do Švédska. Když do severské země cestoval, jeden ze členů ochranky prostřelil vládní letadlo. Všichni pasažéři i posádka se dostali do ohrožení života.

"Věděl jsem, že při téhle cestě nastane nějaká kritická situace, ale kvůli tomu jsem přece nemohl zrušit mezinárodní návštěvu, která je naplánovaná dlouho dopředu. Kdyby se tenkrát mělo všechno dělat podle mého horoskopu, tak bychom se na ministerstvu nikam nedostali," říká dnes astrolog Antonín Baudyš.

Věděl jste tenkrát, co se konkrétně stane?

To ne, věděl jsem, že to budou nějaké nepříjemnosti. Nevěděl jsem, že má ochranka neseřízenou zbraň. Navíc že bude mít v pohotovostní poloze kohoutek, což se nesmí. Ale že by tam mohly být velké problémy, to ano.

Děláte si sám sobě horoskop?

Jsou astrologové, kteří tvrdí, že si astrolog nemůže sám sobě vykládat horoskop. To je blbost. Nejen že může, ale musí, protože na tom se nejlépe učí. Máte zpětnou vazbu, která je při učení klíčová.

Jak často pro sebe horoskop vypracujete?

Horoskop si uděláte jednou a pozorujete dynamiku, která se každý den mění. Jednou za čas kouknu, jak to vypadá, na co si mám dát pozor. Samozřejmě se mi často stává, že zapomenu a pozor si nedám. Vím, že nemám jet autem, ale musím. Pak se stane, že do mě někdo autem klepne.

To se vám skutečně stalo?

Určitě. Někteří lidé na astrologii koukají jako na šarlatánství, na naprostý blábol a netuší, že to funguje jako hodinky. Takové věci, jako že vám hrozí nebezpečí, nabouráte, že se vám něco rozbije, ukradnou vám peníze, koupíte nekvalitní věc nebo že přijdete o práci, to se dá předpovídat poměrně spolehlivě.

Zrušil jste někdy kvůli horoskopu třeba svoji cestu?

Už mnohokrát. I když jsem ji měl dopředu naplánovanou. Zavolal jsem, omluvil se a nejel, protože by to bylo příliš velké riziko. Ale jsou situace, kdy do toho rizika jít musíte. Nebo se domníváte, že to zvládnete.

Tohle vás přeci musí strašně limitovat.

To je otázka pohledu. Můžete to vnímat jako limitování. Ale můžete to taky vnímat jako úžasnou pomoc, protože když nabouráte auto, máte velký problém. Máte ho v servisu, stojí vás to peníze, musíte si půjčit jiné auto. Ztratíte spoustu času, energie, peněz. Za všech okolností je to výhoda. Vždycky je lepší vědět než nevědět. Samozřejmě jsou lidé, kteří řeknou, že horoskop nechtějí vidět. Je to jejich volba.

"Seknul" jste se někdy sám u sebe?

Samozřejmě. Buď jsem to neodhadnul, nebo jsem vyložil situaci jinak, než co se skutečně stalo. Ale nemůžete zaměnit černé za bílé. Když je něco nepříznivého, počítám s tím, že se stane nějaká nepříznivá věc, a ona se ve skutečnosti třeba stane úplně jiná. Ale nemůže se stát, abych viděl něco nepříznivého, a vyhrála jste milion korun.

Máte od svých klientů zpětnou vazbu?

Zpětná vazba je pro astrologa klíčová věc. Předpovědi, které dělám, sedí na 50 až 90 procent. Někteří lidé zavolají, ale ne všichni. Velká část jich ke mně přijde znovu. Když se jim to osvědčí, chtějí další informace. Někteří už nepřijdou. Nevím, jestli byli spokojeni nebo ne. Zřejmě se dostali jednorázově do krizové situace a potřebovali poradit. Když se z ní dostali, pominul důvod jít k astrologovi.

Na jak dlouhou dobu se dá udělat horoskop?

Jsou prognózy, které se dají udělat na dvacet třicet let dopředu, protože z toho není úniku. Tedy pokud se člověk někam nepřestěhuje, protože pak se změní horoskop. Kdy se s kým seznámíte, kdy budete mít partnerskou krizi, kdy vás vyhodí z práce, kdy ji získáte, to se dá zjistit na řadu let dopředu.

Přijímá astrolog reklamace?

Samozřejmě. Reklamace jsou. To ani nejde, aby nebyly. Já se spletu. Astrologie nezná všechny vlivy, které vstupují do hry. A taky se někdy stane, že člověk má posunuté vnímání. Téměř si plete černou a bílou. Co je ve skutečnosti dobré, on považuje za špatné a naopak.

Horoskopy nezasíláte mailem ani poštou. Proč potřebujete klienta osobně vidět?

Řada astrologů je posílá, já ne. I když mám jen data a neznám člověka, tak o něm mohu říct spoustu věcí. Ale je to pořád málo. Když s ním mluvím a vidím jeho reakci, je to něco jiného. Zpětná vazba je důležitá. Horoskop na dálku dělám jen u dětí, ale tam říkám málo informací. Měly by však sedět. Třeba pokud jde o zdravotní dispozice, které se dají poměrně spolehlivě říci.