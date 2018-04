Antioxidanty stárnutí rozhodně nezpomalí

Antioxidanty stárnutí nezpomalují, tvrdí nová studie publikovaná v časopise Genes and Development. Průzkum provedený v Institutu Healthy Ageing na University College London (UCL) zpochybňuje studii o volných radikálech z roku 1956.

Tehdy vznikla teorie, že stárnutí organismu je zapříčiněno přirozeným výskytem volných radikálů (reaktivní formy kyslíku), které způsobují molekulární poškození pokožky. Tým z UCL věří, že tuto teorii úspěšně vyvrátil svými pokusy na háďátku obecném (Caenorhabditis elegans). To je červ z kmene hlístic. Háďátko žije v půdě po celém světě a je významným modelovým organismem a nástrojem molekulární a vývojové biologie.

Stáří není vina volných radikálů

V tomto případě hlístice dostaly extra porci volných radikálů, což podle staré teorie mělo zkrátit jejich život. Místo toho však žily stejně dlouho jako běžné hlístice. To dovedlo vědce k závěru, že působení volných radikálů vůbec nemusí být hlavní příčinou stárnutí.

"Faktem je, že vlastně stále příliš nerozumíme základním mechanismům stárnutí - teorie o volných radikálech sice plnila znalostní vakuum přes padesát let, ale nebyla postavena na dostatečných důkazech," řekl časopisu Genes and Development vedoucí vědeckého týmu David Gems. "Je zřejmé, že oxidační poškození jednoznačně není univerzální a hlavní příčinou procesu stárnutí."

Členka týmu Virginia Warrenová dodala: "Výsledky této studie odmítají to, co bylo půl století považováno za samozřejmé - že superoxidy volné radikály jsou klíčovým faktorem stárnutí a je nutné je eliminovat."

Nejznámější antioxidanty - Vitamin A a carotenoidy: mrkev, dýně, brokolice, sladké brambory, rajčata, kapusta, broskve, meruňky (jasně zbarvené ovoce a zelenina)

- Vitamin C: citrusy jako pomeranče a limetka, zelené papriky, brokolice, listová zelenina, jahody a rajčata

- Vitamin E: ořechy a semena, celozrnné potraviny, listová zelenina

- Selen: ryby, červené maso, vejce, česnek, celozrnné potraviny

- Flavonoidy: sója, červené víno, hroznové víno, granátová jablka, brusinky

- Lykopen: rajčata a rajčatové produkty

- Lutein: kapusta, brokolice, kiwi, špenát

- Lignan: lněná semínka, ovesné vločky, ječmen, žito

Harmanova teorie

V roce 1956 Denham Harman, známý jako otec teorie o volných radikálech, naznačil, že poškození způsobené přílišným počtem volných radikálů v těle způsobuje stárnutí. Od té doby se začalo věřit, že antioxidanty by mohly proti volným radikálům bojovat. Proto byly začleněny do nejrůznějších "protistárnoucích" krémů a přípravků, stejně jako do dietních pilulek a doplňků stravy.

The Cochrane Collaboration, mezinárodní nezisková organizace poskytující aktuální informace o smyslu zdravotní péče, vydala souhrn výsledků sedmašedesáti studií, které zkoumaly antioxidanty a jejich vliv na snížení úmrtnosti. Ani tento nezávislý souhrn nezjistil žádné důkazy o tom, že by antioxidanty jako vitamin A, C, E, selen nebo beta karoten snižovaly úmrtnost nebo zpomalovaly stárnutí.

Zdravá strava je důležitá

Zjištěním, že volné radikály vlastně stárnutí nezpůsobují, výrazně klesá význam antioxidantů pro lidské tělo, ať už ve stravě či v krémech a mastích. Drahý krém plný antioxidantů vás sice před vráskami neochrání, ale neznamená to, že by zdravá strava bohatá na antioxidanty měla vymizet z jídelníčků.

"Samozřejmě že stále potřebujeme jíst zdravě, abychom snížili riziko cukrovky, srdečních onemocnění a osteoporózy," varuje Warrenová.