Antioxidanty a pleť: lékařky odpovídají na nejčastější otázky

O co vlastně jde?

Mezi známé antioxidanty patří vitaminy skupiny B, ale také A, E, C, některé sloučeniny selenu a zinku nebo flavonoidy – rostlinná barviva. "Jsou to tělu přirozené látky, které pomáhají zabránit stárnutí organismu, ale i vzniku a rozvoji civilizačních chorob," říká dermatoložka Hana Smutková z Kliniky estetické medicíny Asklepion. Je to prý díky tomu, že umí omezit aktivitu volných radikálů.

Co jsou volné radikály?

"Jde o částice, které se hromadí v kožních buňkách vlivem slunečního záření, znečištěného ovzduší nebo třeba při stresu," vysvětluje Ivana Krajsová z dermatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. "Mohou mimo jiné za jemné vrásky, ubývání kolagenu i pigmentaci," popisuje s tím, že právě antioxidanty pomáhají stárnutí pleti zpomalit.

Kde antioxidanty najdeme?

Podle Hany Smutkové se v přirozené formě vyskytují v mnoha druzích ovoce, jako je červené víno, kiwi, granátové jablko, jahody či lesní plody. Antioxidační účinky mají také některé druhy zeleniny – brokolice, rajčata, špenát, hlávkový salát – a zelený čaj. Ivana Krajsová k výčtu přidává ještě lékořici, goji (plody kustovnice čínské) nebo vzácné oleje, jako je populární arganový.



Stačí je tedy přijímat v jídle?

Antioxidační potravinové doplňky a vitaminové tablety v poslední době svou dobrou pověst ztrácejí; nedávná švédská studie dokonce jejich užívání dala do souvislosti se zvýšeným rizikem rakoviny. Zdravý jídelníček bohatý na potraviny s antioxidanty, především ty čerstvé, je ovšem základ, shodují se expertky na pleť.

Může pomoci kosmetika?

"Jako nejúčinnější se ukazuje kombinace jejich vnějšího a vnitřního příjmu," dodává k tomu Hana Smutková: "Kosmetika s obsahem antioxidantů podpoří jejich účinek přímo na pleť." Kdo chce vliv antioxidantů vyzkoušet na vlastní kůži, měl by se podle ní zaměřit na přípravky s obsahem vitaminu A (retinolu), vitaminů C a E nebo koenzymu Q10.