Antikoncepce zvyšuje u žen chuť na sex

Řekl to prezident České gynekologicko-porodnické společnosti Vladimír Dvořák. Dodal ale, že mnohé ženy podle průzkumu žádné změny nepocítí, a velmi malá část dokonce přiznává i snížení chuti. Protože je to jen pocit, je těžko ho podle Dvořáka objektivně vysvětlit.

Kontracepční kroužek

Sexuální prožívání ženy by podle něj neměl ovlivnit ani kontracepční kroužek, který si české ženy mohou opatřit nově vedle tradičních pilulek, náplastí, nitroděložního tělíska nebo podkožní tyčinky. "Odnikud, kde se už používá v Evropě i mimo ni, nejsou zprávy, že by se měnila sexuální apetence či prožitky ženy," řekl Dvořák.

Plastový kroužek o průměru 5,4 centimetru dává přímou cestou do organismu nízké dávky hormonů, jejich hladina je stálá. Žena si kroužek vloží do pochvy jednou za měsíc na tři týdny, pak ho vyjme a nastane pravidelné měsíční krvácení. Pokud jede například na dovolenou k moři a nechce být rušena menstruací, přestávku nedělá a vloží další kroužek hned.

Podle průzkumu nebrání kroužek nijak sexuálnímu životu a většina žen i jejich partnerů ho při pohlavním styku vůbec necítí. Ale i když ho někteří partneři cítí, prý jim nevadí.

"Samozřejmě mohou mít některé ženy pocit, že něco cizího do pochvy nepatří, ty si kroužek nevyberou. Pokud ale jsou srozuměny s tím, že jednou za měsíc vloží malou částečku do pochvy, která už tam nedělá žádný pocit ani obtíže, tak si nemyslím, že by to mohlo objektivně něco způsobovat," poznamenal Dvořák.

Antikoncepční pilulky užívá 46 procent českých žen a 23 procent žen si nechalo zavést nitroděložní tělísko. Mladé dívky podle Dvořáka většinou chtějí něco, co je jenom na nich a s čím mohou samy začít a samy skončit.

Dávají tedy přednost tabletám a náplastím, případně volí kroužek. O implantáty nebo nitroděložní systémy mají zájem ženy, které chtějí kvůli studiu či kariéře s těhotenstvím zatím počkat.