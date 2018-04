Antikoncepce snižuje riziko rakoviny, tvrdí gynekolog Alexandr Barták

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Jak je to s novinkami na trhu hormonální antikoncepce? Jaké jsou zkušenosti s potratovou pilulkou? A bude i mužská antikoncepce? Více se dočtete v pátečním vydání týdeníku Téma.

Byl to geniální šachový tah vědy. Jedna pilulka denně napodobí v těle ženy těhotenství. Výsledek? Nemůže otěhotnět. První Češka ji spolkla před více jak půl stoletím. Princip zůstává stále stejný, i když za tu dobu doznala určitých změn. A mění se i názory na ni.

Jak vůbec funguje hormonální antikoncepce?

Obsahuje tytéž hormony, které během menstruačního cyklu vyrábějí vaječníky, tedy estrogen a progesteron. Právě ty dělají ženu ženou. Řídí růst dělohy a sliznice, její přípravu na těhotenství a jsou zodpovědné i za menstruační krvácení. Když žena tyto hormony polyká v tabletách, centra v mezimozku se domnívají, že je vytvořil vaječník, mají dojem, že je jich už dost a činnost vaječníků zastaví. Souběžně s tím se přestanou vyrábět i další hormony, které řídí zrání ženských zárodečných buněk. A když oocyty nezrají, žena nemůže otěhotnět. Menstruační cyklus při tom všem funguje, ale jen díky polykanému estrogenu a progesteronu. Proto si uživatelka může menstruaci libovolně řídit. Má vlastně svůj vaječník v kabelce.

První hormonální preparát se začal v USA předepisovat v roce 1960. Jak moc se lišil od těch současných tabletek?

Ve svém principu nijak. Však se také vyráběl až do roku 1988, tedy 28 let. Jen těch hormonů v něm bylo mnohem více než dnes. V současných pilulkách je jen asi 20 % toho původního množství a ty dříve používané hormony měly i nežádoucí účinky. Ženy trpěly nevolností, měly problémy s akné, rostly jim chloupky, kde neměly, přibývaly na váze. V 90. letech přišla vlna takzvaných čistých gestagenů, které toto parazitní působení nemají.

Takže obžaloba hormonální antikoncepce, že se po ní tloustne, není až tak zcestná...?

Starší typy pilulek měly zčásti anabolický efekt. Ale i dnes některé ženy tvrdí, že ztloustly. Jiné problémy nemají. Je otázka, do jaké míry je to působením hormonů a kdy to ženy na tabletky jen svádějí. Stejně se to má i se sexuálním apetitem. Podle všeho jsme jediný národ, kde po antikoncepci klesá chuť na sex. Zatímco ve všech jiných spíše stoupá.

Jak si to vysvětlujete?

„Chuť na sex“ je snadno ovlivnitelná placebo efektem. Když si žena v příbalovém letáku přečte, že se jí může sexuální apetit snížit, sníží se jí. Vysvětlení je ale více. Některé dámy s antikoncepcí začínají až po dětech. A žena, která se celý den točí kolem dvou malých capartů, je ráda, když si večer lehne. Ještě aby tak něco měla se svým mužem! Nebo znám paní, která si nechala zavést nehormonální nitroděložní tělísko. Pak mi přišla říct, že od té doby už na „to“ nemá chuť. Vůbec ji to prý nebaví. Některé ženy jsou, jak se říká, hazardní hráči či chodci po laně. Na sexu je dost možná vzrušuje také to riziko nechtěného otěhotnění.

Se snižováním dávek hormonů v pilulkách mizí i riziko vedlejších účinků?

Jen do jisté míry. V původních tabletách bylo 100 mikrogramů estrogenu, dnes je jich v jedné tabletě 20 až 30 mikrogramů, dokonce jsou i pilulky s 15 mikrogramy. Ale redukce vedlejších účinků jde ruku v ruce se snižováním dávek tak do 40 až 50 mikrogramů. Další snížení dávky se už nijak příznivě neprojeví. Naopak se mohou objevit problémy plynoucí z až příliš nízké hladiny hormonů, třeba nepravidelné krvácení. Na druhou stranu jsou ženy, které i při 30 mikrogramech například bolí prsa. Pro ně pak má smysl jít do nižších dávek. Pokud ale ženě vyhovuje 30mikrogramová tableta, není důvod užívat nižší s tím, že dělá něco pro svoje zdraví. Nedělá. S nižšími dávkami není menší riziko žilní trombózy či rakoviny.